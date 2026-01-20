Slavia Praga vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions League

Barcelona, con las bajas del arquero Marc-André ter Stegen, el lateral Joao Cancelo, el extremo Lamine Yamal y el delantero Ferran Torres, se enfrenta este miércoles al Slavia Praga con la misión de mantener vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Champions League.

Tras sumar 10 puntos de 18 posibles en las primeras 6 jornadas de la fase liga, el equipo de Hansi Flick, decimoquinto clasificado, apura sus opciones de evitar la eliminatoria de repesca con el duelo en Praga y la visita del Copenhague la próxima semana al Spotify Camp Nou.

Dos rivales que, teóricamente, están varios peldaños por debajo del nivel del equipo 'azulgrana', que, de sumar un pleno de seis puntos en las últimas dos jornadas, deberá esperar los resultados de sus rivales directos para consumar la clasificación directa para octavos.

Barcelona visita al Slavia Praga por la Champions League este miércoles. X de @FCBarcelona

Además de ganar, al Barça también le interesa hacerlo con una amplia diferencia de goles para gozar de más opciones en el caso de empatar a puntos con otros equipos en la numerosa pugna por acabar entre los ocho primeros. Actualmente, cuenta con una diferencia positiva de 3 tantos.



Barcelona tendrá que mover el equipo

El equipo de Flick ha viajado este martes a Praga, donde a la hora del encuentro se esperan temperaturas cercanas a los -4ºC, con ausencias notables.



Ni Ferran Torres, lesionado, ni Lamine Yamal, sancionado, ni Joao Cancelo, que todavía no está inscrito en la Champions, han entrado en la convocatoria. Además, Ter Stegen se ha quedado en Barcelona para resolver su cesión al Girona.

El delantero Raphinha, ausente en el último partido frente a la Real Sociedad por un golpe en el muslo, es la principal novedad en la convocatoria. El brasileño, pieza fundamental en la delantera azulgrana, apunta al once, así como el delantero Robert Lewandowski. Los extremos Marcus Rashford y Roony Bardghji también podrían tener sus opciones de inicio.

Pese a las bajas, el conjunto catalán parte como favorito y espera resarcirse del tropiezo en Anoeta, donde perdió (2-1) pese a haber completado uno de los mejores partidos de la temporada por juego y ocasiones.

Los futbolistas del conjunto 'azulgrana' no estarán solos en el Eden Arena, pues 869 aficionados, entre socios y peñistas, presenciarán el duelo en directo.



Así llega el Slavia Praga

El Barça se medirá a un Slavia Praga que apura sus opciones remotas de clasificación tras sumar tres empates en seis jornadas. Pero su secuencia sin ganar en la Liga de Campeones, sin contar rondas previas, va mucho más allá, al 19 de septiembre de 2007, cuando venció por 2-1 al Steaua Bucarest. Su única victoria en tres participaciones en este torneo, incluida la presente temporada.

No ha ganado a nadie en esta edición, igualado con el Bodo/Glimt (2-2), el Atalanta (0-0) y el Athletic Club (0-0) y derrotado por el Tottenham (3-0), el Inter (3-0) y el Arsenal (0-3) en las seis jornadas ya disputadas, las cinco últimas sin un solo gol a favor. Su racha sin triunfos en la Champions es de 17 partidos. Perdió diez de ellos.

Tampoco ha ganado ninguno de sus trece últimos partidos europeos, sea cual sea la competición de la UEFA; es el equipo menos goleador de este curso en la Liga de Campeones, con solo dos tantos marcados los dos por Youssouoja Mbodji, que es defensa; y ocupa la trigésimo tercera posición, a cuatro puntos del corte que marca el paso hacia las eliminatorias.

El líder de la liga checa, siete puntos por encima del Sparta Praga después de 19 jornadas sin ninguna derrota, no compite desde el pasado 13 de diciembre y está en proceso de preparación para la reanudación de la competición en su país a finales de enero. En cinco semanas, solo ha jugado amistosos, tres, con un empate, una victoria y una derrota.

Tomás Chorý, jugador del Slavia Praga. AFP

Su técnico, Jindrich Trpisovsky, está pendiente de Thomas Holes y David Doudera para configurar su alineación titular ante el Barcelona. Son dos piezas importantes en el juego de su equipo por el perfil derecho, uno de sus fuertes, cuando se despliega por ese sector. La intensidad, el contragolpe, las segundas jugadas y la verticalidad son señas de su identidad, aunque concede demasiado atrás.



Slavia Praga vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions League

Día: miércoles 21 de enero del 2026.

miércoles 21 de enero del 2026. Jornada: séptima jornada de la fase de liguilla.

séptima jornada de la fase de liguilla. Hora : 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

: 3:00 de la tarde (hora de Colombia). Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra).

Chris Kavanagh (Inglaterra). Estadio : Eden Arena.

: Eden Arena. TV: Espn 2 y Disney+ Premium.

Alineaciones probables:

Slavia Praga: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadílek; Doudera, Provod, Kusej; Chorý.

Barcelona: Joan García; Kounde, Araujo, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.