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Gol Caracol  / Manuel Neuer y la triste despidida de la Selección Alemania; "este desenlace duele muchísimo"

Manuel Neuer y la triste despidida de la Selección Alemania; "este desenlace duele muchísimo"

Tras quedar eliminado con la Selección Alemania en el Mundial 2026, el experimentado arquero Manuel Neuer, dio a conocer su retiro de la 'mannschaft' luego de 16 años.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Manuel Neuer se despidió de la Selección Alemania.
Manuel Neuer se despidió de la Selección Alemania.
Foto: AFP

El arquero Manuel Neuer se despidió este miércoles de la Selección Alemania, tras 16 años de carrera en la 'mannschaft' con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que lamentó ese "final" tras la derrota del conjunto germano contra Paraguay en el Mundial 2026.

"La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo", escribió en Instagram.

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El futbolista de 40 años, que ha jugado 128 partidos con la camiseta alemana, indicó que había tomado conscientemente la decisión de volver a jugar para Alemania, tras retirarse de la selección en 2024, porque siempre le ha llenado "de un profundo orgullo vestir la camiseta de la selección nacional".

Manuel Neuer, arquero de la Selección Alemania.
Manuel Neuer, arquero de la Selección Alemania.
Foto: AFP

Y también porque, a su edad y con la experiencia acumulada en cuatro Mundiales, quería apoyar de la mejor manera posible a los jugadores jóvenes, tanto dentro como fuera del campo, y ayudar al fútbol alemán.

Manuel Neuer, que de momento sigue en el Bayern Múnich, club con el que tiene contrato hasta finales de junio de 2027, añadió que, "a pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso".

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"Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por el apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torneo", concluye el campeón del mundo de 2014 con la selección alemana su mensaje a los aficionados.

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