Deniz Undav fue la solución para Alemania; VIDEO de su doblete a Costa de Marfil en el Mundial 2026

La Selección Alemania se quedó con los tres puntos sobre el final en el duelo frente a Costa de Marfil, de este sábado. Los dirigidos por Julian Nagelsmann le dieron la vuelta al tablero, y todo gracias a los goles de Deniz Undav.

El número '26' de los 'teutones' anotó en la adición de la segunda parte, al aprovechar un excelente pase de Felix Nmecha y que lo dejó perfilado de cara a la portería de los marfileños custodiado por Fofana. Posteriormente, Undav definió con categoría para el 2-1 final.

Deniz Undav celebra el gol que marcó con Alemania a Costa de Marfil en el Mundial 2026. Foto: AFP

Hay que indicar que el atacante, al servicio del Stuttgart, había 'liquidado' al golero de los 'elefantes' al minuto 68 para el 1-1 parcial. El tanto de Costa de Marfil fue obra de Franck Kessié.

Así las cosas, Alemania sumó su segunda victoria en el Mundial 2026 y se clasificó a los dieciseisavos de final.



Vea acá el doblete de Deniz Undav, en Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: