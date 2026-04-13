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Gol Caracol  / Lamine Yamal sorprendió al revelar quién es su ídolo en el fútbol: no es Lionel Messi

Lamine Yamal sorprendió al revelar quién es su ídolo en el fútbol: no es Lionel Messi

Lamine Yamal sorprendió en rueda de prensa al confesar su admiración por una ex estrella del Barcelona. Además, analizó el duelo con el Atlético de Madrid, por Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Lamine Yamal
Lamine Yamal ; jugador del FC Barcelona
AFP

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