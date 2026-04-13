Lamine Yamal sorprendió al revelar quién es su ídolo en el fútbol: no es Lionel Messi

Esté lunes 13 de abril el FC Barcelona llevó a cabo una rueda de prensa previo al partido por los cuartos de final de la Liga de Campeones el cual disputará frente al Atlético de Madrid este martes 14 de abril. Para dicho compromiso los dririjidos por Simeone cuentan con una ventaja de 2-0. Entre tanto, los dirigidos por el alemán Hansi Flick deberán dejar todo en el campo de juego si desean continuar en la siguiente fase del campeonato.

Durante la charla en la cual fue participe tanto el entrenado del equipo 'cule' , como una de las figuras más importantes del equipo 'azulgrana' Lamine Yamal dio a conocer su punto de vista frente al encuentro con los 'colchoneros'. En un primer momento el '10' del equipo 'azulgrana' expreso la fe que tiene en el equipo sobre la remontada y lograr un pase directo para las semifinales de la Champions League.

“No ha terminado, la remontada es posible, por eso estamos aquí”, aseguró el jugador.

Del mismo modo, no dejo de pasar un pequeño mensaje algo 'picante' para Diego Simeone, donde le expreso al argentino que le gustaría tener un duelo mano a mano con uno de sus jugadores. "A ver si Simeone me hace un favor y me deja jugar uno contra uno”, expreso el jugador.



Por otro lado, el joven de la masía destacó uno de sus referentes en el mundo del fútbol quien también fue participe del club para el cual él juega actualmente. En esta ocasión se trata del brasileño Neymar Junior. Lamine Yamal, extremo internacional español del Barcelona, calificó a Neymar como su "ídolo", mostró su agradecimiento por lo que "le ha dado al fútbol" y expresó su deseo de que "pueda estar en el " type="text/html">Mundial 2026" con la selección brasileña.

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Cuando fue preguntado por las inspiraciones para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en referencia a la remontada contra el París Saint Germain, el atacante fue interrogado por Neymar.

Lamine Yamal; rueda de prensa previo a los cuartos de final de la Champions League Foto: Tomada de la cuenta oficial de X del Club

"Lo he visto muchas veces (ese encuentro), lo vi en directo también. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos. Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido sólo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y ojala pueda estar en el Mundial", declaró.