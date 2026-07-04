Marruecos 'saca pecho' tras avanzar en el Mundial 2026: "no es una sorpresa, es solo el comienzo"

El técnico Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, afirmó que su equipo "ya no es una sorpresa", después de clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, tras golear a Canadá por 0-3.

"Esto significa muchísimo para nosotros. Ya no es una sorpresa. Cuando la gente habla de Marruecos, la gente habla de un gran equipo pero esto es solo el comienzo, no vamos a parar aquí. Vamos a mantener la misma ambición y humildad", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque (Canadá) juega con mucha intensidad. En la pausa de hidratación y en el descanso hicimos correcciones y tuvimos mucho más el control, pudimos jugar a su espalda y nos funcionó".

Ouahbi afirmó que les dijo que en un Mundial es normal que se atraviesen momentos difíciles y lo importante es que supieron aguantar. "Ahí es cuando te das cuentas que sabemos por quién y para quién jugamos. hemos mantenido la calma y tuvimos éxito en la segunda parte", afirmó el técnico, que lamentó el número de tarjetas que se mostró a sus jugadores en la primera mitad (4).



Marruecos vs Canadá en el Mundial 2026 AFP

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"El árbitro estuvo más calmado en la segunda parte, en la primera parecía que estaba deseando sacar tarjetas. No es común este arbitraje en un partido de octavos de final de un Mundial, no he entendido la forma de arbitrar. Cuando juegas con el rival tan intenso tienes que igualar esa intensidad, pero si recibes tarjetas es muy difícil".

Respecto al centrocampista del Girona Azzedinne Ounahi, autor de dos goles, señaló: "Cuenta con mucha más experiencia y ahora juega más arriba. Es un jugador que tiene un grandísimo rendimiento en los últimos 30 metros. Llega más al área y es muy importante para nosotros, porque puede marcar la diferencia y tiene la personalidad de mantener el balón cuando hace falta. Está evolucionando mucho, además es uno de lo que más corre".