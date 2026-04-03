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Gol Caracol  / Más problemas para Italia; "Si los estadios no están listos, ya no serán sede del torneo"

Más problemas para Italia; "Si los estadios no están listos, ya no serán sede del torneo"

Después de haberse quedado sin ir al Mundial 2026, la UEFA se pronunció sobre la realización de un certamen del que Italia es organizador y las noticias no son buenas.

Por: AFP
Actualizado: 3 de abr, 2026
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AFP

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