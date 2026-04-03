Más problemas para Italia; "Si los estadios no están listos, ya no serán sede del torneo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, advirtió a Italia, coorganizadora de la Eurocopa 2032 junto con Turquía, de dejarle sin torneo debido al estado vetusto de sus estadios, en una entrevista al diario La Gazzetta dello Sport.

"La Eurocopa 2032 está programada y se celebrará, de eso no hay duda. Espero que las infraestructuras (italianas) estén listas. Si no es así, el torneo no se disputará en Italia", declaró Ceferin al diario deportivo italiano.

"Los responsables políticos italianos deberían quizá preguntarse por qué las infraestructuras futbolísticas italianas están entre las peores de Europa", añadió.

Preguntado por la ausencia de la Nazionale en el Mundial por tercera edición consecutiva, Ceferin aseguró que "Italia es uno de los países más importantes del fútbol y volverá a lo más alto".



La Selección Italia busca uno de los últimos cupos al Mundial 2026. Getty

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Pero, advirtió que "el problema más importante del fútbol italiano es la relación entre la política del fútbol y la política 'normal'".

Italia debe designar el próximo mes de octubre los cinco estadios que albergarán partidos de la Eurocopa 2032, pero el problema es que dos de las once ciudades que han presentado candidatura (Roma y Milán) ni siquiera han empezado las obras de los nuevos recintos.