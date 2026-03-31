Mauricio Pochettino y su verdad sobre los rumores que lo ubican como DT del Real Madrid

El argentino Mauricio Pochettino negó este lunes estar negociando con el Real Madrid o el Tottenham de cara a la próxima temporada y abrió la puerta a seguir como seleccionador de Estados Unidos después del Mundial.

"En este momento, no", respondió Pochettino al ser consultado por posibles contactos con estos dos clubes en una rueda de prensa previa al partido amistoso entre Estados Unidos y Portugal de este martes en Atlanta.

El jugador, cuyo contrato con Estados Unidos termina después del Mundial, también abrió la puerta a seguir en el banquillo del combinado nacional. "Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está contenta?", aseguró Pochettino.

"Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos", añadió.



Pochettino llegó a Estados Unidos en 2024, tras la eliminación en la Copa América, con la misión de reconducir el rumbo de la selección de cara al Mundial de 2026, que el país coorganiza junto a México y Canadá

Mauricio Pochettino; entrenador de USA AFP

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Además de ello, el técnico de la Selección de Estados Unidos, resalto su compromiso total con la selección estado unidense frente al proyecto mundialista, destacando la evolución del grupo. Para Pochettino, el objetivo en Atlanta contra Portugal en un encuentro amistoso no es solo obtener un buen resultado, sino consolidar un estilo de juego, para que pueda llegar a devolver la ilusión de la afición previo a la fiesta del Mundial 2026.

Pese a los rumores que lo señalan constantemente con la élite europea, la relación que existen entre el cuerpo técnico y la federación parece atravesar por su mejor momento. La decisión sobre su continuidad se definira hasta después del torneo mundialista, pero sus palabras dejan claro que la estabilidad y el desafío de liderar al equipo de la Selección de Estados pesan hoy más que cualquier otra oferta.