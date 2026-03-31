Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mauricio Pochettino y su verdad sobre los rumores que lo ubican como DT del Real Madrid

Mauricio Pochettino y su verdad sobre los rumores que lo ubican como DT del Real Madrid

Mauricio Pochettino aceptó hablar de supuestas ofertas que tiene sobre la mesa, pese a estar ligado a Estados Unidos y en medio del plan final para el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
Comparta en:
Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino; técnico de USA
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad