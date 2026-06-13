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Gol Caracol  / Ghana salió en defensa de Thomas Partey; fuerte comunicado contra Canadá por negarle la visa

Ghana salió en defensa de Thomas Partey; fuerte comunicado contra Canadá por negarle la visa

El departamento de inmigración canadiense denegó la solicitud de Thomas Partey, basándose en procedimientos penales pendientes que el centrocampista de Ghana tiene en el Reino Unido.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Thomas Partey, figura de la Selección Ghana.
Thomas Partey, figura de la Selección Ghana.
AFP

El Gobierno de Ghana calificó este sábado de "prepotente y extremadamente injusta" la decisión de Canadá de denegar el visado al internacional ghanés Thomas Partey, lo que impide su participación en el partido que enfrentará a la selección de su país contra la de Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ghana, el departamento de inmigración canadiense denegó la solicitud basándose en procedimientos penales pendientes contra el centrocampista en el Reino Unido, que “no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad”.

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La cancillería ghanesa reafirmó el principio de presunción de inocencia y criticó que las autoridades de Ottawa se apoyen en acusaciones no probadas para impedir la participación del jugador de los 'Black Stars' en ese partido.

La titular de la Selección Ghana en el partido de preparación contra Alemania.
La titular de la Selección Ghana en el partido de preparación contra Alemania.
AFP

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“El Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo el derecho canadiense e internacional (...) para garantizar una consideración completa y justa de todas las cuestiones legales y fácticas pertinentes de conformidad con el debido proceso”, indica el documento.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, inició gestiones diplomáticas de urgencia y envió una nota oficial de protesta a la cancillería canadiense para exigir que se revoque de inmediato la medida.

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La noticia fue anunciada este viernes por la FIFA, que señaló en un comunicado que el jugador no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá porque su solicitud de visado fue rechazada por las autoridades.

Partey, de 32 años y actualmente jugador del Villarreal, ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio.

La cadena de televisión canadiense 'Sportsnet' señaló que la normativa migratoria canadiense permite denegar la entrada a personas que puedan resultar inadmisibles por motivos relacionados con la seguridad o antecedentes penales, y citó declaraciones previas del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por sus siglas en inglés) en las que se indica que los funcionarios tienen potestad para rechazar la admisión de individuos que consideren un riesgo.

Thomas Partey (der.) fue acusado por por la Fiscalía de la corona británica en seis cargos.
Thomas Partey (der.) fue acusado por por la Fiscalía de la corona británica en seis cargos.
AFP

La baja del centrocampista supone un importante contratiempo para Ghana. Partey acumula 58 participaciones con los 'Black Stars' y fue uno de los integrantes del equipo en el Mundial de Catar 2022.

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