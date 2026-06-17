Partidos EN VIVO HOY 17 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 17 de junio el calendario futbolero promete más que emociones. Se viene el debut de la Selección Colombia en el Mundial enfrentando a su similar de Uzbekistán, y por supuesto, dicho compromiso lo podrá ve NE VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Además, juega Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, y a su vez hay otros bueno duelos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 17 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 17 de junio del 2026:

La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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quipos Hora/Canal Portugal vs. R.D Congo 12:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video Inglaterra vs. Croacia 3:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video Ghana vs. Panamá 6:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN,DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus