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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 17 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 17 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 17 de junio, debuta la Selección Colombia y Portugal en el Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026.
La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

Este miércoles 17 de junio el calendario futbolero promete más que emociones. Se viene el debut de la Selección Colombia en el Mundial enfrentando a su similar de Uzbekistán, y por supuesto, dicho compromiso lo podrá ve NE VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Además, juega Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, y a su vez hay otros bueno duelos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 17 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

La Selección Austria y un festejo de gol contra Jordania en su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Austria cumplió con el guion en su debut en el Mundial 2026; triunfo 3-1 sobre Jordania

Portugal vs. RD Congo.
Gol Caracol

Portugal vs. RD Congo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Luis Díaz, Dávinson Sánchez y Juan Camilo Portilla, en el entrenamiento de la Selección Colombia durante el Mundial 2026
Selección Colombia

Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 17 de junio del 2026:

La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026.
La Selección Colombia en preparación para el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

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quiposHora/Canal
Portugal vs. R.D Congo12:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
Inglaterra vs. Croacia3:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
Ghana vs. Panamá6:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN,DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus

Uzbekistán vs. Colombia9:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
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