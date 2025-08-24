Benfica alista el juego contra Fenerbahçe y hay dos jugadores fijos en la titular: ¿es Richard Ríos?

Benfica dejó atrás el compromiso de la Liga de Portugal contra Tondela y ahora enfoca todos sus esfuerzos en lo que será la vuelta de los 'play-offs' frente a Fenerbahçe por la Champions League. El equipo portugués quiere un lugar en la fase de grupos del máximo torneo de clubes del 'viejo continente', y por ello, desde ya, alista a lo mejor de su nómina disponible. El propio DT de las 'águilas' reveló que tiene a dos jugadores fijos en el once; ¿ Richard Ríos es uno de ellos?

Bruno Lage, el timonel del cuadro rojo de Lisboa, indicó en la rueda de prensa posterior al partido de la liga lusitana, los nombres de los futbolistas que considera inamovibles frente al elenco turco, ambos hacen parte de la zona posterior.

"Tengo una cosa clara: Anatoli Trubin jugará contra el Fenerbahçe, Samuel (Soares) jugará cuando sea necesario y tenemos mucha confianza en nuestros arqueros. Todos los jugadores son capaces de jugar; depende de sus habilidades individuales. Ya puedo decir que Trubin y António Silva serán titulares contra el Fenerbahçe", precisó Lage en su charla con los medios de comunicación y que fueron replicadas en el diario 'A Bola'.

Richard Ríos en una de las práctica con Benfica. X de @SLBenfica

Así las cosas, queda esperar a cómo se desarrollan las sesiones previas de entrenamiento para este decisivo compromiso frente a Fenerbahçe, escuadra que tiene como una de esas figuras a Jhon Durán. Si todo viene perfilándose como hasta ahora en las 'águilas', Ríos saldría desde el 'vamos' tal cual lo hizo en el juego de ida en tierras 'otomanas'.

"Tenemos objetivos muy claros para agosto; ganamos un trofeo (Supercopa de Portugal). Tenemos que asegurar la Champions League el miércoles, y la liga es nuestra prioridad. Lo más importante era ganar. Marcamos tres goles y no encajamos ninguno", terminó por precisar Bruno Lage, técnico del Benfica.



¿Cuándo es Benfica vs. Fenerbahçe por la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League?

El Estadio Da Luz acogerá este vibrante compromiso entre las 'águilas' y los 'canarios amarillos', esta serie está pareja ya que en Estambul no se sacaron diferencia (0-0). Será este miércoles 27 de agosto, en horario de las 2:00 de la tarde, de Colombia.

Benfica es un equipo acostumbrado a jugar la Champions League y para esta temporada no quiere ser la excepción.