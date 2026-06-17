Millonarios comenzó a moverse y confirmó salidas; Diego Novoa encabeza la lista

Este miércoles, Millonarios tuvo su segundo día de pretemporada ya en campo y con todos sus jugadores reunidos, para preparar lo que es la Liga BetPlay II-2026.

Tras no lograr ingresar a cuadrangulares en el semestre anterior, el club ha tomado 'cartas' y oficializó las primeras salidas de cara a la nueva temporada.

Inicialmente se trata del arquero titular Diego Novoa, exAmérica de Cali, quien llegó en el último mes del 2023 como suplente, y terminó como titular, hoy le dice adiós a la institución.

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro 'albiazul' despidió al futbolista de 37 años: "Millonarios FC informa que Diego Novoa ha terminado su contrato con la institución.



A Diego gracias por su profesionalismo, disposición y sentido de pertenencia. Desde Millonarios FC extendemos nuestros mejores deseos para sus proyectos futuros".

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▶️ Comunicado Oficial Diego Novoa pic.twitter.com/UT1kYHNiUb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 17, 2026

En segunda instancia, el volante Alex Castro también culminó su paso por Millonarios tras su llegada a mitad de julio del 2025, desde el Deportes Tolima, así lo confirmó el club bogotano: "Millonarios FC informa que Alex Castro ha dejado de ser jugador del club.

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Expresamos nuestro agradecimiento por su dedicación y aporte durante su paso por el equipo y le deseamos lo mejor en los nuevos desafíos de su carrera profesional. ¡Gracias, Alex!".

▶️ Comunicado Oficial Alex Castro pic.twitter.com/hUZj9vAsFJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

El tercer jugador en salir de Millonarios fue Jorge Hurtado, el futbolista que volvió a marcar en los últimos partidos que disputó el club el semestre pasado, terminó su vinculo con el equipo y no se consideró extender su préstamo.

"Millonarios FC informa que Jorge Hurtado ha finalizado su vínculo contractual con la institución. Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante este etapa y le deseamos éxitos en los próximos retos de su carrera deportiva".

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▶️ Comunicado Oficial Jorge Hurtado pic.twitter.com/v6W9Ep7huI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

El cuarto futbolista es el lateral Nicolás Giraldo quien no tuvo minutos en el último semestre con el equipo y fue considerado dar por termino su contrato anticipadamente: "Millonarios FC informa que el jugador Nicolás Giraldo ha finalizado su proceso oficial de desvinculación con el equipo. Le deseamos éxitos en los desafíos que vienen en su carrera ´profesional".

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