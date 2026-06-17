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Gol Caracol  / Neymar reapareció con la Selección de Brasil a su mejor manera: "¿me echaban de menos?"

Neymar reapareció con la Selección de Brasil a su mejor manera: "¿me echaban de menos?"

El astro portugués reapareció por 'la puerta grande' a los entrenamientos con Brasil en el Mundial, y dejó frases muy fiel a su estilo antes de enfrentar a Haití.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Neymar Jr con la Selección de Brasil
Neymar Jr con la Selección de Brasil
AFP

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, se entrenó este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la Canarinha, en su primera aparición pública desde que empezó la concentración para el Mundial 2026, a finales de mayo.

El 10 del Santos, que estaba de baja desde el pasado 17 de mayo por una lesión en el gemelo derecho, apareció sonriente en las canchas del Columbia Park, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), escoltado por Marquinhos, capitán de la 'Seleção', y Raphinha.

Marcus Rashford festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Marcus Rashford, en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

Petar Musa festejando anotación contra Croacia, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Petar Musa, en Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026

"¿Me echaban de menos?", preguntó el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) al nutrido grupo de reporteros y fotógrafos que se habían amontonado en las vallas de seguridad para captar su imagen.

"¡Acabó la espera! ¡Aleluya!", exclamaron algunos periodistas al ver al ídolo de la 'Seleção'.

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Con su reincorporación al grupo, se espera que esté disponible para el partido de la segunda jornada del Grupo C contra Haití, el viernes, en Filadelfia, aunque tendrá difícil jugar.

Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
Neymar, figura de la Selección Brasil, sufrió una delicada lesión a pocos días del Mundial 2026
AFP

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En el inicio del entrenamiento, abierto a la prensa y con todo el grupo al completo, Neymar recibió un aplauso de sus compañeros y hasta pasó por un pasillo de collejas para celebrar su regreso a la dinámica del grupo.

El 10 ya había pisado el césped el martes por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, aunque en solitario.

En rueda de prensa, Danilo, uno de los líderes de esta selección brasileña, celebró el regreso del exjugador del Al-Hilal saudí.

"Nos puede ayudar un montón, solo por el mero hecho de estar en la cancha puede desequilibrar todo lo que ha preparado el adversario", dijo el lateral del Flamengo en el hotel de concentración, en Basking Ridge, cerca de Morristown.

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El exjugador del Real Madrid y Manchester City espera que el 10 de Brasil esté "bien físicamente" y pueda rendir "un buen tributo" al Mundial, "como siempre hizo".

"Por donde ha pasado ha demostrado su calidad", añadió.
Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão', un día antes de que el seleccionador Carlo Ancelotti pronunciase su nombre en la lista de 26 para la Copa del Mundo.

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El Santos informó inicialmente que tenía apenas "un edema", pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, de grado II, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

Harry Kane anotando gol contra Croacia, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Gol de Harry Kane, con polémica incluida, en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

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