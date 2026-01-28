Síguenos en:
Mohamed Salah anotó pintura de tiro libre en partido entre Liverpool y Qarabag; video

Mohamed Salah anotó pintura de tiro libre en partido entre Liverpool y Qarabag; video

El extremo egipcio se reportó con una anotación en el duelo entre ingleses y azerbaiyanos en la última jornada de la fase de liga de la Champions League. El arquero no tuvo nada que hacer. ¡Obsérvelo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 28 de ene, 2026
Mohamed Salah marcó un golazo en partido entre Liverpool y Qarabag por Champions League
Mohamed Salah marcó un golazo en partido entre Liverpool y Qarabag por Champions League
Foto: AFP

