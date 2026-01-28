Mohamed Salah anotó pintura de tiro libre en partido entre Liverpool y Qarabag; video

Mohamed Salah anotó golazó con Liverpool en el partido frente a Qarabag en la fecha 8 de la fase de liga de la Champions League. El egipcio mostró toda su calidad para convertir el tercer gol de su equipo en el encuentro realizado en el estadio de Anfield.

En el minuto 49, el juez central dio una falta a favor de los 'reds' cerca al área rival. Szoboszlai y Salah se pararon en frente de la pelota, sin embargo, cuando todos esperaban que el húngaro cobrara el tiro, ambos hicieron una jugada preparada que terminó en el gol de Salah. El volante movió un poco el balón hacia atrás y el extremo, con toda la calidad de su pierna izquierda, puso el balón en toda la escuadra con un disparo furibundo, para aumentar la ventaja de los dirigidos por Arne Slot en el juego.

Con el triunfo, el equipo inglés se ubica tercero en la tabla del torneo con 18 puntos, y clasifica directo a los octavos de final del máximo torneo europeo.

Vea el gol de Mohamed Salah en Liverpool vs. Qarabag por Champions League

¡¡DE LIVERPOOL DE CORAZÓN!! ¡¡LOCURA EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MO SALAH PARA EL 3-0 VS. QARABAG!!



⭐ ¿Lo mejor del súper miércoles de Champions?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uXPOUNsoSi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026