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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver, EN TV, el duelo preparatorio

Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver, EN TV, el duelo preparatorio

Este domingo 29 de marzo, el combinado 'tricolor' se medirá frente a los europeos, en territorio norteamericano, por uno de los duelos de fogueo, previos a lo que será la Copa del Mundo 2026.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de mar, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
Getty

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