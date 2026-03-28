Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver, EN TV, el duelo preparatorio

Este domingo 29 de marzo, la Selección Colombia nuevamente vuelve a la acción, enfrentando a Francia en territorio norteamericano, por el segundo y último duelo preparatorio, en esta doble fecha FIFA.

Cabe destacar que los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de caer 2-1 contra Croacia, el pasado jueves, en uno de los compromisos de fogueo, pensando en lo que será la Copa del Mundo 2026.



¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO, a la Selección Colombia vs. Francia?

El cuadro ‘cafetero’ jugará este domingo frente a los franceses, en el estadio Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, Estados Unidos. Esto, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Como es costumbre, este encuentro tendrá transmisión de la señal principal en Caracol Televisión, DITU y el YouTube de Gol Caracol, en donde se podrán seguir todas las incidencias del compromiso, minuto a minuto y detalle a detalle.

Además, en Gol Caracol está todo el cubrimiento completo, con la mejor cobertura, en la previa, el mismo encuentro y el postpartido con reacciones, análisis y demás del juego.