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Gol Caracol  / En Argentina hacen 'jalón de orejas' previo al Mundial 2026; hay alarmas encendidas

En Argentina hacen 'jalón de orejas' previo al Mundial 2026; hay alarmas encendidas

Tras el triunfo por 2-1 frente a Mauritania; en el combinado 'albiceleste' hubo fuerte autocrítica, pensando en lo que será la Copa del Mundo. ¡A 'apretar tuercas'!

Por: AFP
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de la Selección Argentina, en duelo preparatorio, previo al Mundial.
Jugadores de la Selección Argentina, en duelo preparatorio, previo al Mundial.
Foto: AFP.

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