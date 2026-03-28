"Francia es versátil, de la mejores y tiene al Balón de Oro, pero Colombia le puede competir"

Hablar de Francia es hacer referencia a una de las mejores selecciones en la historia. Basta con recordar lo que ha hecho en los últimos años, siendo campeona del Mundial Rusia 2018, subcampeona en Qatar 2022, segunda en la Eurocopa 2016 y ganadora de la Liga de Naciones 2021. Por eso, los elogios no se han hecho esperar, cuando va a enfrentar a la Selección Colombia, previo al Mundial 2026.

"Enfrentar a esas selecciones, te da roce internacional, ya que hay tienen jugadores de alto nivel, cinco estrellas. Francia cuenta con un grupo de futbolistas buenos, que compiten en los mejores clubes del mundo. Que Colombia mida fuerzas con ellos es positivo, ya que nos toca con Portugal en fase de grupos", afirmó Víctor Hugo Montaño, exjugador de la 'tricolor' y que militó en Francia por 10 años.

Haber vestido las camisetas del Istres, Montpellier y Stade Rennes, entre 2004 y 2015, hace que el nacido en Cali tenga historias por contar y analice al detalle con qué se va a encontrar el conjunto de Néstor Lorenzo. Recordemos que dicho encuentro está programado para este domingo 29 de marzo, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión de la señal principal de Caracol Televisión.

"Francia tiene de dónde escoger. Cuando estuve allá, el equipo Sub-23 podía ganarle fácilmente al de mayores. Ellos tienen la capacidad de darles la nacionalidad a africanos, de Argelia, Marruecos, en fin, y con esa diversidad sacan talentos. Es verdad que jugador francés nativo hay pocos, pero esa mezcla con otros países le viene bien", añadió el exfutbolista en entrevista exclusiva con Gol Caracol.



Kylian Mbappé, delantero y capitán de Francia, en un partido preparatorio previo al Mundial 2026 AFP

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Ahora, si de hablar de lo que ofrecen en cancha, se trata, tiene claro que una selección de alto nivel. "Tienen un fútbol versátil, rápido y directo, que cuenta con jugadores en los tres mejores clubes del mundo, con el reciente ganador del Balón de Oro y hasta el Golden Boy. Sin embargo, en Colombia tenemos talento y con qué competir para jugar de tú a tú, de eso no me cabe ninguna duda", expresó.

Por último, no se olvidó de la figura de Francia y Real Madrid, Kylian Mbappé. "Sabemos lo que tiene y puede aportar. Es interesante y decisivo, ha adquirido mucha experiencia y, en un par de segundos, saca una jugada de otro partido. Hay que tener cuidado. Es una selección francesa completa, con muchas maneras de atacar, sabe tratar la pelota en cada una de sus líneas en la cancha", sentenció.