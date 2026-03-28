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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Francia es versátil, de la mejores y tiene al Balón de Oro, pero Colombia le puede competir"
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"Francia es versátil, de la mejores y tiene al Balón de Oro, pero Colombia le puede competir"

Después de haber enfrentado a Croacia, el siguiente rival de la 'tricolor' es Francia, previo al Mundial 2026, y un exjugador que conoce perfecto al equipo galo lo analizó.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 28 de mar, 2026
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AFP

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