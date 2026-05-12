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Gol Caracol  / Selección del Mundial 2026 se quedó sin entrenador, a un mes de que ruede el balón

Selección del Mundial 2026 se quedó sin entrenador, a un mes de que ruede el balón

"El tiempo apremia y hay que seguir adelante", informaron en las últimas horas en dicha selección que ahora deberá buscar un nuevo técnico para el Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 12 de may, 2026
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Balón y logo Mundial 2026.
Balón y logo Mundial 2026.
AFP

El neerlandés Fred Rutten renunció a su cargo de seleccionador de Curazao, a un mes del comienzo del Mundial 2026, informó este lunes la Federación de Fútbol local (FFK).

El territorio más pequeño que jamás se haya clasificado para una Copa del Mundo está encuadrado en un grupo de gran nivel junto a los combinados de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

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Exdefensa que ha entrenado al PSV, Twente, Schalke 04 y Anderlecht, entre otros, Fred Rutten tomó las riendas del equipo cuatro meses antes del arranque del Mundial, tras la inesperada marcha de su compatriota Dick Advocaat.

Fred Rutten dimitió a su cargo como técnico de Curazao.
Fred Rutten dimitió a su cargo como técnico de Curazao.
Foto: Getty Imágenes

¿Cuál fue el motivo de su renuncia a poco del Mundial 2026?

Advocaat, de 78 años, clasificó a Curazao al Mundial, pero decidió dejar el puesto para ocuparse de su hija enferma.

Los partidos de preparación de marzo bajo la dirección de Rutten, de 63 años, se saldaron con dos derrotas contra China (2-0) y Australia (5-1).

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Según la nota, Rutten "optó por dimitir con el fin de preservar la estabilidad y mantener unas relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico".

La FFK menciona "conversaciones constructivas con la dirección de la federación".

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"No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico. Por eso marcharse es la decisión correcta", afirmó Rutten citado en el comunicado.

"El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo", agregó.

En abril, el ahora exseleccionador había dicho a la 'AFP' que era "muy difícil" hacerse cargo del equipo a pocos meses del Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

"Es complicado: llego a un equipo que es realmente una familia", sostuvo entonces.

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Curazao debutará en el Grupo E el 15 de junio contra Alemania.

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