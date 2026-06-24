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Gol Caracol  / Vea el gol de Soufiane Rahimi, en el Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el gol de Soufiane Rahimi, en el Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El cuadro africano le metió 'acelerador' y aumentó la ventaja en el marcador, sellando la ventaja parcial frente a los haitianos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Soufiane Rahimi festejando anotación con Marruecos, en el Mundial 2026.
Soufiane Rahimi festejando anotación con Marruecos, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El conjunto africano aprovechó el juego aéreo para marcar la diferencia en el compromiso, que se le complicó con el gran poder ofensivo de los haitianos.

Tras un tiro de esquina, dentro del área el futbolista Soufiane Rahimi definió de gran manera, sacando un remate muy fuerte y bien colocado, que nadie pudo evitar.

Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
Gol Caracol

La Selección de Brasil, con Vinícius como figura, venció 3-0 a Escocia y terminó líder del grupo C

Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 3-2 Haití.
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Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 4-2 Haití

De esa manera, el cuadro marroquí sacó ventaja en el encuentro.

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