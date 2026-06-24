Vea el gol de Soufiane Rahimi, en el Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El conjunto africano aprovechó el juego aéreo para marcar la diferencia en el compromiso, que se le complicó con el gran poder ofensivo de los haitianos.

Tras un tiro de esquina, dentro del área el futbolista Soufiane Rahimi definió de gran manera, sacando un remate muy fuerte y bien colocado, que nadie pudo evitar.

De esa manera, el cuadro marroquí sacó ventaja en el encuentro.

¡MARRUECOS SE PUSO ARRIBA EN EL MARCADOR!



Soufiane Rahimi consiguió el rebote en el área y marcó el 3-2 contra Haití.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KW7m0VLiEz — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026