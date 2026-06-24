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Gol Caracol  / Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 4-2 Haití

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026, tras Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 4-2 Haití

Brasil y Marruecos avanzaron a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo mientras que Escocia tiene una panorama complicado en el listado de mejores terceros.

Por: EFE
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 3-2 Haití.
Brasil 3-0 Escocia y Marruecos 3-2 Haití.
AFP.

La selección de Brasil se clasificó este miércoles para los dieciseisavos del final del Mundial como primera del Grupo C, en el que Marruecos también avanzó como segunda y Escocia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de las otras llaves.

Brasil llegó a siete puntos este miércoles al golear por 0-3 a Escocia, mientras que Marruecos escoltó a la Canarinha con las mismas siete unidades al superar por 4-2 a Haití, que matemáticamente estaba eliminada antes de esta fecha tras sufrir dos derrotas consecutivas: 0-1 ante Escocia y 3-0 frente a Brasil.

Wilson Isidor festejando anotación con Haití, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Wilson Isidor, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
Gol Caracol

Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

Festejo de Ismael Saibari con Marruecos
Gol Caracol

Vea el gol de Ismael Saibari, para empatar el marcador de Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El equipo de Carlo Ancelotti, como líder del Grupo C, jugará los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio en Houston (EE.UU.) ante el segundo del F. Y Marruecos, como segunda, se enfrentará el mismo día con el primero del F en Monterrey (México).

La clasificación de Escocia (tercera del C) queda en vilo, pues debe esperar si está entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus tres puntos, con una diferencia de goles de -3, mantienen en suspense su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.

Tabla de posiciones del grupo C del Mundial 2026

POSICIÓNEQUIPOSPJVEDDGGOLESPUNTOS
1Brasil3210+67:17
2Marruecos3210+36:37
3Escocia3102-31:43
4Haití3003-62:80

Resultados del grupo C del Mundial 2026

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Fecha 1
Brasil 1-1 Marruecos
Haití 0-1Escocia

Fecha 2
Escocia 0-1 Marruecos
Brasil 3-0 Haití

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Fecha 3
Escocia 0-3
Marruecos 4-2 Haití

Wilson Isidor festejando anotación con Haití, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Wilson Isidor, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Suiza enfrentó a Canadá y Bosnia y Herzegovina midió fuerzas con Catar en la fecha 3 del Mundial 2026
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Tabla de posiciones del grupo B del Mundial 2026, tras Bosnia 3-1 Catar y Suiza 2-1 Canadá

Festejo de Ismael Saibari con Marruecos
Gol Caracol

Vea el gol de Ismael Saibari, para empatar el marcador de Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

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