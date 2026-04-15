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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández y la confesión antes de importante reto con Betis en Europa League; "fue difícil"

'Cucho' Hernández y la confesión antes de importante reto con Betis en Europa League; "fue difícil"

El colombiano compareció ante la prensa, previo al duelo contra Braga por la vuelta de cuartos de final en Europa League. 'Cucho' Hernández sostuvo que este juego tendrá un tinte especial para él.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atacante colombiano del Betis.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atacante colombiano del Betis.
AFP

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