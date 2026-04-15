'Cucho' Hernández y la confesión antes de importante reto con Betis en Europa League; "fue difícil"

El delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ha admitido este miércoles que el del jueves, en el Estadio La Cartuja frente al Sporting de Braga portugués en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League será "un partido especial" para él, ya que ha recordado que "estar la temporada pasada fuera de la lista europea y ver cómo disfrutaron los compañeros fue difícil".

'Cucho' Hernández, que en su primera campaña en el Betis no fue inscrito para la disputa de la Conference League, confesó en la comparecencia de prensa de la víspera del encuentro, que tuvo lugar en la ciudad deportiva 'verdiblanca' tras el entrenamiento, que está "deseando darle una alegría a esta gente que se lo merece", puesto que se ha "preparado toda la vida para este tipo de partidos", así que está "contento por poder vivirlo dentro del campo".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League AFP

Para el atacante bético, "ganar un título con el Betis sería un sueño hecho realidad", pues "sería un recuerdo para toda la vida", e indicó que "falta mucho" para pensar en alzarse con la Europa League, "pero a la vez son pocos pasos, tres, los que quedan por dar para plantarse en una final".



El ariete 'cafetero' marcó en la ida (1-1) un gol de penalti tras discutir con un compañero, Abde Ezzalzouli, por lanzar la pena máxima que había provocado el extremo marroquí, algo que "no se suele ver", pero desveló que después" del encuentro se dieron "un abrazo" para certificar que el plantel bético es "una familia".

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'Cucho' Hernández también aseguró que "la vuelta de Isco" a la convocatoria tras casi cuatro meses de baja "pone felices a todos" sus compañeros "por el esfuerzo que ha hecho", y dijo que el malagueño será "un refuerzo futbolístico pero también motivacional porque saber que el capitán está ahí va a dar un plus" al equipo.

¿Cuándo es Betis vs. Braga por la Europa League?

Este compromiso por la vuelta de los cuartos de final está pactado para este jueves 16 de abril, en horario de las 2:00 de la tarde, en Colombia. La serie de esta eliminatoria está igualada a un gol.