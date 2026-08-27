Real Madrid, Barcelona, y Bayern Múnich, de Luis Díaz, tienen rivales en fase de liga de Champions

El sorteo de la Champions League 2026/2027 de este jueves, que se celebró en el Foro Grimaldo de Mónaco, deparó la suerte de los equipos participantes y los equipos que se deberán enfrentar en la fase de Liga.
De esa manera, Real Madrid iniciará su camino hacia la 16ª Liga de Campeones enfrentándose al Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lask y AEK de Atenas durante la fase liga Liga. El actual formato de la Liga de Campeones propicia enfrentamientos entre grandes equipos, procedentes del Bombo 1, como el Real Madrid. Y estos fueron el Inter y el Arsenal, campeones de Italia e Inglaterra la pasada temporada.
Mientras tanto, Barcelona jugará la fase liga de la Liga de Campeones contra el Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyernoord, Galatasaray, Como y Sabah.
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De su lado, Atlético de Madrid jugará en la fase liga de la Liga de Campeones contra Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking y Stuttgart. Cabe indicar que en territorio colombiano uno de los focos principales en el torneo organizado por la Uefa se pone sobre Bayern, en el que juega Luis Dìaz.
Precisamente el cuadro alemán estará cara a cara con Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praga, Viking.
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Con el paso de los minutos, acá están los rivales del Betis español, del Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, que se bederà enfrentar con Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava.
Otro de los jugadores de Selección Colombia que participará en la Champions será el defensor Davinson Sánchez, que con el Galatasaray jugará frente a Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting Lisboa, Feyenoord, Lille, Stuttgart y AEK de Atenas
Este es el calendario y fechas clave de la Champions League 2026/2027
Un camino que arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre, del que las fechas exactas y horarios se anunciarán el sábado 29 de agosto
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Jornada 1: 8–10 de septiembre
Jornada 2: 13/14 de octubre
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Jornada 4: 3/4 de noviembre
Jornada 5: 24/25 de noviembre
Jornada 6: 8/9 de diciembre
Jornada 7: 19/20 de enero
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Jornada 8: 27 de enero
Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero
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Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo
Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril
Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo
Final: 5 de junio de 2027, estadio Metropolitano de Madrid