No solo le pasa a la Selección Colombia; Ecuador recibió dura noticia para Eliminatorias

Hace unas horas, el cuadro ecuatoriano recibió triste noticia, de cara a lo que serán las próximas clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. ¿Qué pasó?

Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador, tras el Mundial 2026.
Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador, tras el Mundial 2026.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 04:14 p. m.
Editado por: Gol Caracol