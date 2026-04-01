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Gol Caracol  / Incertidumbre en el Atlético de Madrid; figura es duda para el clásico contra Barcelona

Incertidumbre en el Atlético de Madrid; figura es duda para el clásico contra Barcelona

El equipo dirigido por de Simeone se enfrentará con el equipo 'cule' el próximo sábado por la jornada 30 de La Liga. Sin embargo, ambos equipos no tendrían a dos de sus estrellas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions League.
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AFP

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