Incertidumbre en el Atlético de Madrid; figura es duda para el clásico contra Barcelona

Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, se suma a las dudas del equipo rojiblanco de Jan Oblak, Marc Pubill y Rodrigo Mendoza para el partido de este sábado contra el Barcelona, debido a “una herida íncisocontusa en la región frontolateral derecha que precisó varios puntos de sutura”, sufrida durante el amistoso Noruega-Suiza de este martes.

El atacante está pendiente de una “valoración médica” que harán los servicios médicos del club madrileño a su llegada a Madrid, según informó el Atlético en el parte médico. Sorloth debió ser sustituido en el minuto 70 por Felix Myhre, después de sufrir un impacto en un balón aéreo en una de las ocasiones más claras del encuentro.

El delantero, autor de 16 goles en 43 partidos en esta temporada con el Atlético de Madrid, es duda para recibir al Barcelona, al igual que Rodrigo Mendoza, ya en el tramo final de la recuperación de un esguince en el tobillo derecho; Jan Oblak, por una distensión muscular en el costado que lo ha apartado de los últimos tres choques y de la que ya ultima su puesta a punto; y Marc Pubill, con molestias en las costillas.

A la vez, Diego Simeone, su entrenador, tiene tres bajas seguras para el choque de este sábado en el Metropolitano: los centrocampistas Pablo Barrios, Johnny Cardoso, por sendas lesiones musculares (el estadounidense, además, está sancionado), y Marcos Llorente, con un encuentro de suspensión por ciclo de cinco tarjetas amarillas.



Abdel Abqar y Alexander Sorloth en Atlético de Madrid vs Getafe - Foto: AFP

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Por otro lado en el equipo 'cule' también hay dudas frente a la participación de una de sus fichas claves en el equipo. Esta vez, se encuentra en duda la participación del jugador brasileño Raphinha, luego de que en su más reciente encuentro amistoso contra el seleccionado francés, disputado el pasado jueves 26 de marzo. El delantero sufrió una molestia, por lo que tuvo que salir del terreno de juego.

El encuentro entre los dos equipos, se llevara acabo el próximo sábado 4 de abril, a las 2:00 de la tarde hora Colombia, por la jornada 30 de La Liga.