Pablo Repetto no tira la toalla en serie Santa Fe vs River Plate; "a Buenos Aires la vamos a pelear"

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, entregó su balance en rueda de prensa de lo que fue el 0-0 de este miércoles frente a River Plate, en El Campín y en juego correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

"Generamos creo que cuatro o cinco situaciones, dos en los palos, un mano a mano, una clara que pasó por el área, el partido va a ser duro, como el de hoy fue duro, sentimos que nos faltó el último toque de definición, hay veces falta una cuota de suerte debes tener, hay veces que da en el palo y se va adentro", expresó el entrenador de los 'cardenales' instantes después del compromiso internacional.

El uruguayo además agregó que "acá no pudimos lograr sacar ventaja y bueno, a trabajar. Quedan 90 minutos, ahora a pensar en América y después preparar el partido con River y la vamos a pelear en Buenos Aires".

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Repetto hizo hincapié en la carencia de puntería a la hora de definir las posibilidades de anotar, que en su mayoría salieron de los pies del argentino Nahuel Bustos, quien mandó dos balones a los palos y en el segundo tiempo la más clara la falló.



Acá otras declaraciones de Pablo Repetto

"Intentamos por todos los caminos, no podemos decir nada porque generamos, a veces toca que no entra el balón. Uno mira los partidos de River antes y los rivales le hacían goles. Se invirtió eso en la noche de hoy"

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"River Plate allá va a ser diferente, cuando juegas instancias así de eliminatorias tienes que ser fuerte en casa, pero yo creo que de acuerdo a lo que vi, creo que podemos. Los favoritos son ellos. Nosotros hemos hecho buenos partidos de visitante y podemos competir para lograr la clasificación".

Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana - Foto: AFP

¿Qué dijo 'Chacho' Coudet tras el 0-0 entre River Plate y Santa Fe?

"Lo sentimos todos el tema de la altura, después lo acomodamos, estuvimos también con un poco de suerte de no sufrir ningún contratiempo en la parte defensiva, hay jugadores tocados, sí coincido que es buen punto y vamos a la casa con nuestra gente. River jugó como pudo, a 2.600 metros nos cuesta a nosotros que no corremos, así que es un buen punto. Después vamos al Monumental, seguramente completos en el plantel y ojalá hacer un gran partido y regalarle el triunfo a nuestra gente. Sacamos un gran punto, el contexto era este y es claro que queremos ganar, aunque teníamos muchas dificultades y regresamos bien a casa", dijo Eduardo Coudet, técnico de River Plate, luego del empate 0-0 con Santa Fe.