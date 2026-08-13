Así se definiría al nuevo campeón de la Liga BetPlay II-2026, a causa del terremoto; hay cambios

A raíz del reciente terremoto que dejó grandes afectaciones a varias ciudades de Colombia; en la Dimayor se plantean gran problemática respecto a la organización y cronograma de la Liga BetPlay II-2026, teniendo en cuenta que, por fuerza mayor, en este momento no hay espacio para la reanudación del fútbol colombiano.

Incluso, a lo largo de esta semana, el máximo organismo del balompié en nuestro país, se han tomado varias decisiones en un corto lapso de horas, respecto a los varios encuentros inicialmente estipulados a jugar por estos días.

Con base en todo lo ocurrido, desde la Dimayor decidieron suspender todos los encuentros tanto de Copa, como de Liga y Torneo, hasta el próximo miércoles 19 de agosto. Sin embargo, esto implica una modificación inminente en todo el cronograma del fútbol colombiano, que tendría que ser reestructurado para poderse llevar a cabo en lo que queda de este segundo semestre.

Carlos Mario Zuluaga será el sucesor de Fernando Jaramillo, en la presidencia de la Dimayor. Foto: Colprensa.

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¿Qué cambios implementaría la Liga BetPlay II-2026?



En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’; el presidente Carlos Mario Zuluaga reveló varios de los ajustes que tendrían planeados hacer con el cronograma, en la intención de poder acomodar el calendario debido a la inesperada situación y de fuerza mayor que se ha presentado; para poder llevar con normalidad lo que resta de competencia en la Liga.

"Vamos a tener que jugar todas las semanas: domingo, miércoles y domingo. La primera decisión es esa”, indicó de entrada el máximo dirigente de la Dimayor, dejando claro que, de ahora en adelante, el cronograma se apretará para todos los equipos.

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Sin embargo, eso no fue todo pues, en su intención de recortar partidos para ajustar los tiempos de competencia; también se cambiarían los cuadrangulares finales por los reconocidos ‘Play-Off’, que sería series de ida y vuelta, desde cuartos de final hasta la final.

“La segunda decisión es que, ante esta situación de fuerza mayor, podemos modificar el sistema del campeonato. En lugar de disputar los cuadrangulares, podríamos implementar un sistema de play-offs, como el que se utilizó durante el primer semestre”, agregó el presidente Carlos Mario Zuluaga.

Carlos Mario Zuluaga, máximo dirigente de la Dimayor. Foto: Colprensa.

¿Cómo se definiría la Liga BetPlay II-2026?

Así como lo manifestó el presidente de la Dimayor, lo ideal para este segundo semestre sería disputar las 19 jornadas en la Liga y, con base en la cantidad de puntos obtenidos, los ocho primeros equipos en la tabla de posiciones irán a un sorteo para definir los cruces de cuartos de final.

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Estas cuatro llaves cruzarán a dos equipos, en un ida y vuelta, para luego definir los clasificados a las semifinales; de esa misma manera se concretarán los últimos dos equipos que irán a la final y, en un partido de local y otro de visitante, consagrarán al nuevo campeón de nuestro país.