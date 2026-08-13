¿En qué estadios jugarán América y Pereira en la Liga BetPlay II-2026? Hay voz oficial

El fútbol colombiano tendrá que esperar. A pesar de que se habían programado partidos para este fin de semana, del viernes 14 de agosto al domingo 16, la Dimayor cambió los planes. A través de un comunicado, se dio a conocer que las acciones regresarán el miércoles 19 de dicho mes, entendiendo la complicada situación que atraviesa el país debido al terremoto.

Por eso, con el fin de ahondar en otros detalles, el presidente del ente rector, Carlos Mario Zuluaga, habló en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, fue consultado sobre el sistema de la Liga BetPlay II-2026, el calendario, dónde oficiarían de locales equipos como América, Pereira y Once Caldas, ya que sus estadios se vieron afectados, y otros temas.

¿En qué momento se toma la determinación de no jugar el fin de semana?

"No es fácil tomar una decisión de este tipo, especialmente cuando uno es consciente de la situación que está viviendo el país y de que muchas familias están atravesando momentos críticos y difíciles. Sin embargo, tengo que velar por el bienestar de la industria del fútbol en Colombia. La decisión se tomó después de hacer una evaluación integral. Había equipos que querían jugar y otros que no podían porque estaban imposibilitados para cumplir con las condiciones.

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También había personas que pedían que no suspendiéramos el fútbol porque dependen económicamente de esta actividad. Hay que recordar que alrededor de un partido de fútbol trabajan muchas personas que obtienen de allí sus ingresos semanales: vendedores y trabajadores informales en ciudades como Medellín, especialmente en los alrededores del Atanasio Girardot, y en Bogotá, en los alrededores de El Campín.



Por eso, también había razones económicas y sociales para mantener la actividad. A esto se suman los compromisos que tenemos con la organización y los canales de televisión para garantizar los contenidos programados, lo que también era un factor importante. Todos esos elementos estuvieron sobre la mesa. Sin embargo, mientras haya personas que todavía están luchando por su vida, consideramos que vale la pena hacer una pausa".

Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2022 Archivo de Colprensa

¿Se puede hacer algún ajuste al calendario inicial ante esta situación de fuerza mayor que realmente golpea al país?

"Sí, vamos a tener que jugar todas las semanas: domingo, miércoles y domingo. La primera decisión es esa. La segunda es que, ante esta situación de fuerza mayor, podemos modificar el sistema del campeonato. En lugar de disputar los cuadrangulares, podríamos implementar un sistema de playoffs, como el que se utilizó durante el primer semestre.

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Otra decisión es que definitivamente no podremos tener un campeón el 13 de diciembre y tendremos que extender el campeonato hasta el 22 de diciembre. Para eso, vamos a necesitar mucha colaboración de los jugadores. Seguramente empezarán las críticas porque habrá partidos cada tres días y seguidos, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para sacar adelante el campeonato".

¿Cómo van a hacer equipos como Pereira, Once Caldas y América de Cali para jugar si sus estadios no están en condiciones?

"Sí, eso es precisamente lo que tenemos diseñado. En el caso de Pereira, estaba previsto que el estadio fuera entregado el 1 de agosto, porque actualmente se encuentra en obras de remodelación. Ahora tenemos que evaluar en qué condiciones queda después de la situación ocurrida. Tengo entendido que ya están realizando ese análisis. Lo mismo ocurre con el Palogrande, en Manizales, y con el Pascual Guerrero, en Cali, que también están siendo evaluados.

Si encontramos que algún estadio no está en condiciones de recibir partidos, ya existen alternativas. América ha contemplado jugar en Bogotá como escenario alternativo y Pereira ha pensado en Yopal. Por ahora, creemos que el Palogrande podrá utilizarse y no tendría inconvenientes para albergar los partidos".

Tomás Ángel y Yeison Guzmán celebran un gol con América de Cali frente a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

¿Cómo han tomado ustedes estas decisiones?

"Ha sido bastante difícil. Yo tengo que asumir la decisión, pero no la he tomado solo, ya que he consultado a los presidentes de los clubes y a todo mi equipo de trabajo. También he escuchado a algunos miembros de la prensa. He hablado con dirigentes deportivos y he recogido diferentes argumentos para tomar una decisión con todos los elementos posibles.

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Para mí es mucho más difícil tomar una decisión de este tipo porque entiendo todas las variables que están en juego. También pensamos que el fútbol puede ser un bálsamo para la vida y que muchas personas dependen económicamente de esta actividad. El fútbol no puede ser visto como la única actividad que debe suspenderse mientras todo lo demás continúa funcionando.

Entiendo las críticas y también les pido que nos entiendan, especialmente a quienes tenemos que tomar estas decisiones. Yo no quisiera estar en una situación en la que, cualquiera que sea la decisión, exista una balanza inclinada hacia la crítica en lugar de hacia la comprensión. Desafortunadamente, muchas veces somos objeto de críticas y pocas veces recibimos reconocimiento.

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Entendemos todas las variables que implica esta decisión y sabemos que no es sencilla, por todo lo que representa el fútbol en Colombia. Sin embargo, ante la situación que atraviesa el país, era necesario que todos hiciéramos el esfuerzo de posponer unos días más el reinicio del campeonato".