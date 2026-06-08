Palmarés del Mundial de fútbol: todos los campeones y títulos desde 1930

Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de fútbol, en Catar 2022, su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.
Palmarés del Mundial de fútbol:
5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)
Italia (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
Publicidad
2 títulos: Uruguay (1930, 1950)
Francia (1998, 2018)
1 título: Inglaterra (1966)
España (2010)
Publicidad
Resultados de las finales disputadas
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)
1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)
1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)
1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)
1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)
1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)
1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)
1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)
1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)
1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)
1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)
1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)
1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)
1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)
2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)
2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)
2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)
2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)
2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)
2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)
*En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.