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Gol Caracol  / Palmarés del Mundial de fútbol: todos los campeones y títulos desde 1930

Palmarés del Mundial de fútbol: todos los campeones y títulos desde 1930

A tres días del Mundial 2026, Brasil continúa como la selección más ganadora de la historia. Revise el palmarés completo del torneo desde 1930 hasta Catar 2022.

Por: AFP
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Brasil, es pentacampeón mundial de fútbol.
Brasil, es pentacampeón mundial de fútbol.
AFP.

Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de fútbol, en Catar 2022, su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.

Palmarés del Mundial de fútbol:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)
Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

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2 títulos: Uruguay (1930, 1950)
Francia (1998, 2018)

1 título: Inglaterra (1966)
España (2010)

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Resultados de las finales disputadas

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)
1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)
1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)
1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)
1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)
1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)
1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)
1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)
1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)
1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)
1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)
1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)
1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)
1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)
2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)
2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)
2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)
2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)
2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)
2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)

*En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

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