Partidos de HOY en Champions League; con la reaparición de Luis Díaz con Bayern Múnich

Este miércoles seguirán las emociones en la Champions League. Cinco colombianos tendrán acción en la penúltima fecha de la fase de liga del torneo, en la que algunos podrían asegurar su clasificación a la siguiente ronda y otros podrían decir adiós.

En primer turno, Kevin Medina y Camilo Durán buscarán los tres puntos con el Qarabag, enfrentando al Eintracht Frankfurt en condición de local en el estadio Tofik Bakhramov. Una victoria los podría meter en la pelea por clasificar al play-off del torneo a falta de la última jornada.

Por otra parte, Davinson Sánchez comandará la defensa del Galatasaray en su duro reto frente al Atlético de Madrid, donde de ganar podrían acercarse a las primeras ocho posiciones de la tabla, que dan un cupo para los octavos de final.

Más tarde, Juan David Cabal y Luis Díaz cerrarán la participación de los nuestros en la fecha. El defensor podría tener minutos en el encuentro entre la Juventus y el Benfica en el Allianz Stadium, en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos de seguir en la competencia.

En la visita no estará Richard Ríos, quien sigue recuperándose de su lesión en el hombro. En cambio, el extremo de la Selección Colombia volverá a jugar en el torneo tras su sanción de dos partidos por una dura falta contra Achraf Hakimi en un juego contra el PSG.

El guajiro volverá a mostrar su talento en el torneo, donde hasta su expulsión llevaba tres goles en cuatro duelos. El rival del Bayern Múnich será el Union Saint Gilloise, uno de los coleros del campeonato, que tan solo ha ganado dos veces, por lo que los 'bávaros' se perfilan como amplios favoritos para llevarse los tres puntos y sellar su clasificación entre los 16 mejores del certamen.

Camilo Durpan y Kevin Medina, los dos colombianos del Qarabag que son figuras en Champions League Getty Images

Partidos de HOY en Champions League

Galatasaray vs. Atlético de Madrid

Hora: 12:45 p.m.

TV: ESPN y Disney+

Qarabag vs. Eintracht Frankfurt

Hora: 12:45 p.m.

TV: ESPN2 y Disney+

Olympique Marsella vs. Liverpool

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN5 y Disney+

Newcastle vs. PSV Eindhoven

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN6 y Disney+

Slavia Praga vs. Barcelona

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN2 y Disney+

Bayern Múnich buscará la clasificación a octavos de final de la Champions League - Foto: Getty Images

Juventus vs. Benfica

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN7 y Disney+

Chelsea vs. Pafos

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN3 y Disney+

Bayern Múnich vs. Union Saint Gilloise

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN y Disney+

Atalanta vs. Athletic Bilbao

Hora: 3:00 p.m.

TV: ESPN4 y Disney+

Resultados del martes en la Champions League

Kairat Almaty 1 (Sadybekov 90+2) - Brujas 4 (Stankovic 32, Vanaken 38, Vermant 74, Mechele 84)

Bodo/Glimt 3 (Hogh 22, 24, Hauge 58) - Manchester City 1 (Cherki 60)

Copenhage 1 (Larsson 72) - Napoli 1 (McTominay 39)

Inter de Milán 1 (Sucic 18) - Arsenal 3 (Jesus 10, 31, Gyokeres 84)

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, en un partido de Champions League AFP

Olympiacos 2 (Costinha 2, Taremi 45,+1) - Bayer Leverkusen 0

Real Madrid 6 (Mbappe 5, 26, Mastantuono 51, Kehrer 55-og, Vinicius Junior 63, Bellingham 80) - Mónaco 1 (Teze 72)

Sporting Lisboa 2 (Suarez 74, 90) - Paris Saint-Germain 1 (Kvaratskhelia 79)

Tottenham Hotspur 2 (Romero 14, Solanke 37) - Borussia Dortmund 0

Villarreal 1 (Oluwaseyi 49) - Ajax 2 (Gloukh 61, Edvardsen 90)