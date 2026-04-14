Partidos EN VIVO HOY 14 de abril del 2026: horarios y programación por TV

El calendario para HOY martes 14 de abril promete en lo futbolístico, con definiciones en los cuartos de final de la Champions League, hay acción en la Copa Libertadores y Sudamericana; además de que juega la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 14 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Alemania vs. Austria
|11:15 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium, ESPN 3
|Suecia vs. Dinamarca
|12:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Inglaterra vs. España
|1:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Al-Ittihad Jeddah Club vs. Al Wahda
|1:00 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Países Bajos vs. Francia
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - DGO, DSPORTS+ Plus
|Canadá vs. Corea del Sur
|1:50 p.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+, DAZN App Gratis
|Atlético Madrid vs. FC Barcelona
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Portsmouth vs. Ipswich Town
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Liverpool vs. París Saint-Germain
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Bolivia vs. Uruguay
|4:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - DIFERIDO en Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Perú vs. Paraguay
|4:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Estudiantes La Plata vs. Cusco FC
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
|Nacional vs. Deportes Tolima
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|Gremio vs. Deportivo Riestra
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Cerro Porteño vs. Junior
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Sao Paulo vs. O´Higgins
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports 2
|Venezuela vs. Argentina
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Vasco da Gama vs. Audax Italiano
|7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Boca Juniors vs. Barcelona SC
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Bolívar vs. La Guaira
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
|Santos vs. Deportivo Recoleta
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Palestino vs. Montevideo City Torque
|7:30 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 5
|Cruz Azul vs. Los Ángeles FC
|8:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Colombia vs. Chile
|8:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Brasil vs. Zambia
|8:20 p.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+,DAZN App Gratis, DAZN
|Universitario vs. Coquimbo Unido
|9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN
|Millonarios vs. Boston River
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO
|LDU Quito vs. Mirassol
|9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN 2
|América vs. Nashville SC
|10:30 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium