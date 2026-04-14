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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Chile y dónde ver EN VIVO por TV
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A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Chile y dónde ver EN VIVO por TV

Continúan las emociones en la Liga de Naciones y, ahora, el turno para la Selección Colombia femenina es contra Chile, que está en la lucha por clasificar al Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Leicy Santos, Ana María Guzmán, Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí celebran un gol de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones
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AFP

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