A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Chile y dónde ver EN VIVO por TV

La Selección Colombia femenina llega con aire en la camiseta y no es para menos. El pasado viernes 10 de abril, en un partido directo y contra uno de los mejores equipos de esta Liga de Naciones, venció 2-1 a Venezuela. Dicho compromiso significó el regreso de la 'tricolor' a la ciudad de Cali, exactamente al estadio Pascual Guerrero, que es considerada su 'casa'.

Recordemos que el único partido que el combinado 'cafetero' había disputado, en condición de local, había sido en el estadio Atansio Girardot. En aquel entonces, por la fecha 1, derrotó por 4-1 a Perú. Posteriormente, en la segunda jornada, visitó a Ecuador y ganó 1-2, mientras que igualó 1-1 con Bolivia, en La Paz, donde se enfrentó al condicionante de la altura.

Ya en la cuarta fecha, descansó, teniendo en cuenta que solo nueve selecciones participan en la Liga de Naciones, pues Brasil, al ser anfitriona del Mundial, tiene su cupo asegurado y no juega este certamen. Por último, en la quinta jornada, la Selección Colombia, con goles de Leicy Santos y Gisela Robledo, prendió la fiesta en el Pascual y sumó tres puntos importantes.

Ahora, el turno es contra Chile, un equipo que empató 0-0 con Venezuela, goleó 5-0 a Bolivia, perdió 3-1 frente a Perú, venció 1-0 a Paraguay y, en su última salida, fue superada por 0-1 por Argentina. Así las cosas, es un rival que, a pesar de que no ha tenido su jornada de descanso, ya que la tendrá en la fecha 9, está en la lucha por hacerse con un cupo a la cita orbital.



La Selección Colombia femenina es segunda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol AFP

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Chile en Liga de Naciones

Este partido de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol entre colombianas y chilenas tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche, de este martes 14 de abril, y se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, mientras que ONLINE, en internet, podrá verlo por la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/), en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y, por último, en el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams).



Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina: fecha 5

1. Argentina - 10 pts. (+11)

2. Colombia - 10 pts. (+5)

3. Venezuela - 8 pts. (+6)

4. Chile - 7 pts. (+3)

5. Paraguay - 6 pts. (-1)

6. Perú - 6 pts. (-6)

7. Ecuador - 5 pts. (+1)

8. Uruguay - 2 pts. (-2)

9. Bolivia - 1 pts. (-17)

Leicy Santos, capitana de la Selección Colombia femenina, anotó contra Venezuela en la Liga de Naciones femenina Getty Images

Programación de la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina

Perú vs. Paraguay

Día: martes 14 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Cusco.

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Bolivia vs. Uruguay

Día: martes 14 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: El Alto.

Venezuela vs. Argentina

Día: martes 14 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Cabudare.

Colombia vs. Chile

Día: martes 14 de abril.

Hora: 8:00 p.m.

Ciudad: Cali.

La Selección Colombia derrotó a Venezuela, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina AFP

Resultados de la Selección Colombia femenina y Chile en la Liga de Naciones

Fecha 1



Venezuela 0-0 Chile

Colombia 4-1 Perú

Fecha 2



Chile 5-0 Bolivia

Ecuador 1-2 Colombia

Fecha 3



Perú 3-1 Chile

Bolivia 1-1 Colombia

Fecha 4



Chile 1-0 Paraguay

Colombia descansó

Fecha 5



Colombia 2-1 Venezuela

Chile 0-1 Argentina