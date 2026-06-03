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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez no lo olvidan en Minnesota; sacan pecho por su presencia en Mundial 2026

A James Rodríguez no lo olvidan en Minnesota; sacan pecho por su presencia en Mundial 2026

El '10' se alista para una nueva Copa del Mundo con la Selección Colombia y en el Minnesota United no dudaron en resaltar sus cualidades y el fútbol que le aporta a la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jun, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez; jugador del Minnesota United
AFP

A James Rodríguez no lo olvidan en Minnesota United, y en la víspera del Mundial 2026, desde el elenco de la Major League Soccer sacaron pecho por el talentoso número '10'.

Pese a que el 'crack' cucuteño, de 34 años, tuvo pocos minutos en la temporada con la escuadra de los 'loons', cuando entró al campo de juego dejó su huella con jugadas que hicieron vibrar a los hinchas en las tribunas. Desde el equipo de la Conferencia Oeste están más que complacidos de que Rodríguez Rubio sea una de las estrellas que figurarán en la cita orbital en Norteamérica.

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Fue así como en los medios oficiales del Minnesota le dedicaron un escrito a los deportistas del plantel que estarán en Estados Unidos, México y Canadá, siendo el exReal Madrid y Bayern Múnich uno de ellos.

James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

No sólo reportaron de que será la tercera participación de Rodríguez Rubio en este gran evento deportivo, sino que le dieron relevancia a ese golazo que le marcó a Uruguay en el Mundial 2014, mismo que le permitió después ganar el premio Puskás y ser fichado por la 'casa blanca'.

"El centrocampista James Rodríguez ha sido convocado para representar a Colombia en la escena mundial en su tercera participación en la Copa Mundial de la FIFA, tras haber estado en los torneos de 2014 y 2018", escribieron de entrada sobre el capitán del combinado 'cafetero'.

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Y agregaron en su reseña: "En 2014, Rodríguez anotó su icónico gol, ganador del Premio Puskás, contra Uruguay, que ayudó a Colombia a avanzar a los cuartos de final. El capitán colombiano ha disputado más de 120 partidos internacionales con su selección, registrando 31 goles y 41 asistencias, acumulando más de 9.000 minutos de juego".

Pero ahí no pararon los elogios hacia el fútbol de James David y su importancia en el último tiempo en el combinado colombiano.

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"Rodríguez ha sido durante mucho tiempo un jugador destacado de la selección nacional, especialmente por su contribución al logro de que Colombia alcanzara los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2014. Colombia quedó encuadrada en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se enfrentará a Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán en la fase de grupos del torneo", terminaron por indicar en la web oficial de los 'loons'.

El '10' es uno de los llamados a liderar a la 'tricolor' en esta cita orbital de 2026 junto a Luis Díaz, quien tuvo una extraordinaria campaña con Bayern Múnich.

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