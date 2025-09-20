Partidos EN VIVO HOY 20 de septiembre del 2025: horarios y programación por TV

Grandes partidos este sábado 20 de septiembre en las principales ligas de Europa y continúa la jornada 12 de la Liga Betplay II-2025. En la Bundesliga juega Bayern Múnich donde milita Luis Díaz.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 20 de septiembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
Partidos EN VIVO HOY sábado 20 de septiembre del 2025
|Equipos
|Hora/Canal
|Liverpool vs. Everton
|6:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Leicester City vs. Coventry City
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Bayern Múnich femenino vs. Carl Zeiss Jena femenino
|7:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Girona vs. Levante
|7:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium,ESPN 3
|Bologna vs. Genoa
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 4
|Werder Bremen vs. Freiburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Augsburg vs. Mainz 05
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hamburger SV vs. Heidenheim
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hoffenheim vs. Bayern Múnich
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Burnley vs. Nottingham Forest
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Sheffield United vs. Charlton Athletic
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|West Ham vs. Crystal Palace
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Brighton vs. Tottenham
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Wolverhampton vs. Leeds United
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Madrid vs. Espanyol
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Santa Clara vs. Alverca
|9:30 a.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Nantes vs. Rennes
|10:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Montevideo City Torque vs. Cerro Largo
|11:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Hellas Verona vs. Juventus
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|New York City vs. Charlotte FC
|11:00 a.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|RB Leipzig vs. FC Köln
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Alavés vs. Sevilla FC
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Manchester United vs. Chelsea
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Villarreal vs. Osasuna
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|AVS Futebol vs. Benfica
|12:00 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Stade Brestois vs. Nice
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Trabzonspor vs. Gaziantep FK
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Barracas Central vs. Sarmiento
|12:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Fortuna Sittard vs. Utrecht
|1:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Boston River vs. Plaza Colonia
|1:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Philadelphia Union vs. New England Revolution
|1:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV
|Udinese vs. AC Milan
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Envigado vs. Alianza
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Fulham vs. Brentford
|2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|Valencia CF vs. Athletic Club
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Lens vs. Lille
|2:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4,TV5 Monde
|Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia
|2:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Atlanta United vs. San Diego FC
|3:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Llaneros vs. Águilas Doradas
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Leones vs. Patriotas
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Tigre vs. Aldosivi
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Deportivo Pasto vs. Santa Fe
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Inter Miami CF vs. DC United
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Orlando City vs. Nashville SC
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Columbus Crew vs. Toronto FC
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|CF Montréal vs. New York Red Bulls
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Atlético Tucumán vs. River Plate
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Houston Dynamo vs. Portland Timbers
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Minnesota United vs. Chicago Fire
|7:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|La Equidad vs. Deportivo Cali
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|San Jose Eartquakes vs. St. Louis City SC
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Los Ángeles Galaxy vs. FC Cincinnati
|9:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)