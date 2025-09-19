Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América es un equipo grande y no merecemos estar ahí; la victoria era necesaria"

"América es un equipo grande y no merecemos estar ahí; la victoria era necesaria"

América derrotó al Once Caldas en el Pascual, volviendo a sumar de a tres en la Liga BetPlay II. En los 'diablos rojos' se mostraron felices, pero saben que cada juego de aquí en adelante es una final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Acción de juego de América de Cali contra Once Caldas.
Acción de juego de América de Cali contra Once Caldas.
