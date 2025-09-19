"América es un equipo grande y no merecemos estar ahí; la victoria era necesaria"

América volvió a ganar en la Liga BetPlay II-2025. El rojo del Valle del Cauca se impuso 2-1 en la noche de este viernes al Once Caldas, en compromiso válido por la jornada número 12 de la Liga BetPlay II-2025. Tras la importante victoria en el Pascual Guerrero, desde la institución 'escarlata' dejaron sus sensaciones del encuentro.

En la rueda de prensa comparecieron el timonel interino Álex Escobar - ante la imposibilidad de que David González esté en el banco técnico - , y el arquero Joel Graterol que ocupó el lugar bajo los tres palos.

Acción de juego entre América y Once Caldas, en compromiso de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

"Felices porque precisamos de una victoria, de la manera en que jugó el equipo, fueron alrededor de 85 minutos de un gran nivel, el plan de juego elaborado por el 'profe' David (González) y su cuerpo técnico fue importantísimo, análisis muy profundo, de cómo debía jugar el equipo; atacar, y eso fue fundamental para que el equipo rindiera de la manera que viene rindiendo. Es el segundo partido en línea donde se ha jugado de buena manera, ha tenido mucha actitud. Muy felices por el triunfo porque se precisaba para el plantel como para el hincha", dijo de entrada Escobar en su intervención de los medios de comunicación.

El 'profe' Escobar reiteró el esfuerzo de los jugadores 'americanos' en el césped de juego del Pascual Guerrero y volvió a sostener que los tres puntos fueron importantes porque América no merece estar en la parte baja de la tabla de posiciones.

"Esta felicitación es para todo el plantel y de cuerpo técnico que recién llega y que ha hecho un gran trabajo en tan poco tiempo, en donde los jugadores se han aplicado al funcionamiento y la idea, a la actitud en los entrenamientos porque América es un equipo grande y no merece estar ahí y creo que juntos, con el apoyo de todos, de los hinchas que vienen a alentar, podemos salir adelante. El equipo ha hecho un esfuerzo, están comprometidos. Le ganamos a un gran equipo, así no haya tenido a los jugadores titulares que al final entraron", continuó.

Por su parte, Graterol sostuvo que " Once Caldas es un equipo con grandes jugadores, internacionales juegan muy bien. Hoy (viernes) la defensa hizo un buen trabajo, nos sentimos bien porque se sumó, dimos nuestro cien por ciento; cada partido de aquí en adelante es una final".

El triunfo le permitió al América de Cali llegar a diez puntos en once compromisos y ubicarse parcialmente en la casilla 17 de la Liga BetPlay II-2025.