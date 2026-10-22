Partidos EN VIVO HOY 22 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Hay partidazos en la Europa Legue y Conference League. Además, de conocer al otro finalista de la Copa Libertadores entreFlamengo y Estudiantes de la Plata.
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Igualmente, hay actividad en la Liga BetPlay II-2026, y Deportivo Cali femenino tiene una nueva salida en la Copa Libertadores Femenina.
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Últimas noticias
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 22 de octubre del 2026:
|Hora (COL)
|Partido (Equipos)
|Competición / Torneo
|Canales de Transmisión
|9:30 a.m.
|FC Kairat vs. Panathinaikos
|Conference League
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|España vs. Australia
|Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, Win Play, DAZN
|11:45 a.m.
|Crvena Zvezda vs. København
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Kauno Žalgiris vs. SK Brann
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Ferencvaros vs. SCU Torreense
|Europa League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|OFI Creta vs. Bayer Leverkusen
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|11:45 a.m.
|FKB Jablonec vs. Brighton
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Pafos FC vs. RFS Riga
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer Sheva
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|11:45 a.m.
|Nordsjælland vs. CSKA Sofia
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Inter Club d'Escaldes vs. FCU Craiova 1948
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Juventus vs. Rennes
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:45 a.m.
|Trabzonspor vs. Hearts
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|FC Ararat-Armenia vs. AZ Alkmaar
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|11:45 a.m.
|Sturm Graz vs. Olympique de Marsella
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:45 a.m.
|GNK Dinamo Zagreb vs. NEC Nijmegen
|Europa League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Getafe vs. Lugano
|Conference League
|Disney+ Premium
|11:45 a.m.
|Lech Poznan vs. Sunderland
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|11:45 a.m.
|FC Iberia 1999 vs. Mjällby AIF
|Conference League
|Disney+ Premium
|1:00 p.m.
|Chile vs. México
|Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|2:00 p.m.
|FC Thun vs. Hajduk Split
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 pm
|NK Celje vs. Red Bull Salzburg
|Europa League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Viktoria Plzen vs. Levsky Sofia
|Europa League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|AGF Aarhus vs. Klubi Sportiv Egnatia
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|SC Braga vs. Gent
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|AS Mónaco vs. Freiburg
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Lincoln Red Imps vs. Twente
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Lillestrøm SK vs. Real Sociedad
|Europa League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Besiktas vs. Crystal Palace
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Olympiacos vs. Sparta Praha
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|2:00 p.m.
|Borac Banja Luka vs. KuPS
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|AC Omonia vs. Benfica
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Bournemouth vs. AC Milan
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 pm
|Ajax vs. Atalanta
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Celtic FC vs. Celta
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|FC Midtjylland vs. Sint-Truiden VV
|Conference League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Jagiellonia Bialystok vs. Anderlecht
|Europa League
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Hoffenheim vs. Olympique de Lyonnais
|Europa League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|3:00 p.m.
|Club Libertad vs. Nacional
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|3:00 p.m.
|U de Chile vs. Deportivo Cali
|Copa Libertadores Femenina
|Win - Pluto TV
|7:00 p.m.
|Olimpia vs. Cruzeiro
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|7:00 p.m.
|LDU Quito vs. Bolívar
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|7:30 p.m.
|Flamengo vs. Estudiantes de la Plata
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube
|8:00 pm
|Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto
|Liga Betplay
|Win Fútbol+, Win Play