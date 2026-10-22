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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 22 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 22 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 22 de octubre, con grandes duelos en la Europa League, Conference League, y definición en la Copa Libertadores. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Jorge Carrascal, volante del Flamengo.
Jorge Carrascal, volante del Flamengo.
AFP

Este jueves, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Hay partidazos en la Europa Legue y Conference League. Además, de conocer al otro finalista de la Copa Libertadores entreFlamengo y Estudiantes de la Plata.

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Igualmente, hay actividad en la Liga BetPlay II-2026, y Deportivo Cali femenino tiene una nueva salida en la Copa Libertadores Femenina.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 22 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 22 de octubre del 2026:

Hora (COL)Partido (Equipos)Competición / TorneoCanales de Transmisión
9:30 a.m.FC Kairat vs. PanathinaikosConference LeagueDisney+ Premium
10:00 a.m.España vs. AustraliaMundial Femenino Sub-17DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, Win Play, DAZN
11:45 a.m.Crvena Zvezda vs. KøbenhavnConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Kauno Žalgiris vs. SK BrannConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Ferencvaros vs. SCU TorreenseEuropa LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.OFI Creta vs. Bayer LeverkusenEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
11:45 a.m.FKB Jablonec vs. BrightonConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Pafos FC vs. RFS RigaConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Saint-Gilloise vs. Hapoel Beer ShevaEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
11:45 a.m.Nordsjælland vs. CSKA SofiaConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Inter Club d'Escaldes vs. FCU Craiova 1948Conference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Juventus vs. RennesEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:45 a.m.Trabzonspor vs. HeartsConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.FC Ararat-Armenia vs. AZ AlkmaarEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
11:45 a.m.Sturm Graz vs. Olympique de MarsellaEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m.GNK Dinamo Zagreb vs. NEC NijmegenEuropa LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Getafe vs. LuganoConference LeagueDisney+ Premium
11:45 a.m.Lech Poznan vs. SunderlandEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
11:45 a.m.FC Iberia 1999 vs. Mjällby AIFConference LeagueDisney+ Premium
1:00 p.m.Chile vs. MéxicoMundial Femenino Sub-17DGO, DPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
2:00 p.m.FC Thun vs. Hajduk SplitConference LeagueDisney+ Premium
2:00 pmNK Celje vs. Red Bull SalzburgEuropa LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Viktoria Plzen vs. Levsky SofiaEuropa LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.AGF Aarhus vs. Klubi Sportiv EgnatiaConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.SC Braga vs. GentConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.AS Mónaco vs. FreiburgConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Lincoln Red Imps vs. TwenteConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Lillestrøm SK vs. Real SociedadEuropa LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Besiktas vs. Crystal PalaceEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Olympiacos vs. Sparta PrahaEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m.Borac Banja Luka vs. KuPSConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.AC Omonia vs. BenficaEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Bournemouth vs. AC MilanEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 pmAjax vs. AtalantaConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Celtic FC vs. CeltaEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.FC Midtjylland vs. Sint-Truiden VVConference LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Jagiellonia Bialystok vs. AnderlechtEuropa LeagueDisney+ Premium
2:00 p.m.Hoffenheim vs. Olympique de LyonnaisEuropa LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m.Club Libertad vs. NacionalCopa Libertadores FemeninaPluto TV
3:00 p.m.U de Chile vs. Deportivo CaliCopa Libertadores FemeninaWin - Pluto TV
7:00 p.m.Olimpia vs. CruzeiroCopa Libertadores FemeninaPluto TV
7:00 p.m.LDU Quito vs. BolívarCopa Libertadores FemeninaPluto TV
7:30 p.m.Flamengo vs. Estudiantes de la PlataCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube
8:00 pmAtlético Nacional vs. Deportivo PastoLiga BetplayWin Fútbol+, Win Play
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