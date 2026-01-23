Partidos EN VIVO HOY 23 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este viernes 23 de enero, el calendario de los partidos en el fútbol internacional marca actividad en la Serie A, en la Liga de España, comienza una nueva temporada en el balompié argentino y se juega la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 23 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Trabzonspor vs. Kasimpasa
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Everton Femenino vs. Brighton Femenino
|2:00 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Auxerre vs. París Saint-Germain
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 5
|FC San Pauli vs. Hamburguer SV
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Inter de Milán vs. Pisa Sporting Club
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Levante vs. Elche
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Derby County vs. West Bromwich
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 7
|Independiente vs. Estudiantes de La Plata
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Paysandu vs. CA Colón
|6:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Inter Bogotá vs. Cúcuta
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Talleres Córdoba vs. Newell´s Old Boys
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
|8:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Montevideo City Torque vs. D. Concepción
|8:15 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Deportes Tolima vs. Alianza
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win