Partidos EN VIVO HOY 23 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes 23 de enero, el calendario de los partidos en el fútbol internacional marca actividad en la Serie A, en la Liga de España, comienza una nueva temporada en el balompié argentino y se juega la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 23 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, viernes 23 de enero del 2026:

Equipos Hora/Canal Trabzonspor vs. Kasimpasa 12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium Everton Femenino vs. Brighton Femenino 2:00 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium Auxerre vs. París Saint-Germain 2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 5