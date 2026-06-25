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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 25 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 25 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 25 de junio, con acción en los grupos D, E y F del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Selección de Alemania
Celebración de la Selección de Alemania
AFP

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos D, E y F; con el encuentro entre Ecuador y Alemania como el principal atractivo.

Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 25 de junio del 2026:

HoraPartidoTransmisión
3:00 p. m.Ecuador vs. AlemaniaCaracol TV, www.golcaracol.com y DITU
3:00 p. m.Curazao vs. Costa de MarfilDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
6:00 p. m.Japón vs. SueciaDGO, DSports+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
6:00 p. m.Túnez vs. HolandaDGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K.
9:00 p. m.Turquía vs. Estados UnidosDGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
9:00 p. m.Paraguay vs. AustraliaDGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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