Partidos EN VIVO HOY 25 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos D, E y F; con el encuentro entre Ecuador y Alemania como el principal atractivo.
Este compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 25 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 25 de junio del 2026:
|Hora
|Partido
|Transmisión
|3:00 p. m.
|Ecuador vs. Alemania
|Caracol TV, www.golcaracol.com y DITU
|3:00 p. m.
|Curazao vs. Costa de Marfil
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|6:00 p. m.
|Japón vs. Suecia
|DGO, DSports+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
|6:00 p. m.
|Túnez vs. Holanda
|DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K.
|9:00 p. m.
|Turquía vs. Estados Unidos
|DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video
|9:00 p. m.
|Paraguay vs. Australia
|DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video
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