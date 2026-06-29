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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 29 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 29 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 29 de junio, con acción en los dieciseisavos del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda ningún juego!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Partidos del Mundial 2026 - lunes 29 de junio.
Partidos del Mundial 2026 - lunes 29 de junio.
AFP - IA.

Este lunes 29 de junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción con los dieciseisavos de final. Serán tres juegos para no perderse: Brasil vs. Japón, Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, lunes 29 de junio del 2026:

EquiposHora/Liga/Canales
Brasil vs. Japón12:00 pm - FIFA Copa Mundial 2026
Caracol Televisión - GolCaracol.com - Ditu
Alemania vs. Paraguay3:30 pm - FIFA Copa Mundial 2026
Caracol Televisión - GolCaracol.com - Ditu
Países Bajos vs. Marruecos8:00 pm - FIFA Copa Mundial 2026
DGO - DSports - Paramount+ - DIRECTV - DAZN - Amazon Prime Video
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