Real Madrid vs. Betis, con 'Cucho' Hernández; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido

Este domingo, el Santiago Bernabéu acogerá el duelo entre Real Madrid, que tendrá la baja de Mbappé, y Betis que contará con el poder goleador del 'Cucho' Hernández. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Real Madrid recibe al Betis del 'Cucho' Hernández por la Liga de España.
Fotos: AFP

