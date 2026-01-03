Real Madrid vs. Betis, con 'Cucho' Hernández; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido

Con la Supercopa de España como prueba de fuego para Xabi Alonso, el regreso de las vacaciones navideñas del Real Madrid, que cerró un 2025 sin títulos con tres triunfos consecutivos pero malas sensaciones, lo amenaza el único equipo invicto de visitante de LaLiga EA Sports: el Real Betis del 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa; en un duelo que no tendrá a Kylian Mbappé e Isco Alarcón.

Así llegan los 'merengues' al compromiso

El Real Madrid necesitaba un respiro para resetear. Con una plaga de lesiones que no tiene fin, arrancando 2026 con la ausencia de su gran referente goleador, Mbappé, con las dudas por despejar de Dean Huijsen y Dani Carvajal, y las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, los triunfos ligueros ante Alavés y Sevilla más Talavera en la Copa del Rey, dieron tiempo a Xabi Alonso pero no lograron despejar las dudas.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid. AFP

La ausencia de un patrón de juego, la falta de un partido redondo y contundente, la endeblez del bloque para estar sometido por un rival de cualquier nivel e incluso categoría en fases de sus encuentros, demandaban un parón. La dependencia de las paradas de Courtois y los goles de Mbappé que, en su deseo de igualar un récord goleador de Cristiano Ronaldo, realizó un esfuerzo jugando partidos en los que pudo descansar, ya con molestias.

Acabó igualando los 59 goles en un año natural del astro portugués pero Xabi Alonso, que no puso freno entre el deseo del jugador y su necesidad personal, ahora sufre las consecuencias. Un esguince de rodilla deja fuera de combate al líder del Real Madrid. Como ocurrió en su llegada al banquillo madridista, en el Mundial de Clubes, debe buscar nuevas variantes.



Sin Endrick, cedido al Olympique Lyon cuando podía tener minutos, solamente dispone en la plantilla de Gonzalo García como '9' puro. Fue la opción en Estados Unidos que aprovechó el canterano para ganarse una plaza en la primera plantilla y dar el salto tan complejo para cualquier jugador formado en la casa blanca. Sin Brahim, en la Copa África, otra variante sería modificar la posición de un Rodrygo 'resucitado', situando al brasileño por dentro para dar entrada a Franco Mastantuono tras una pérdida de protagonismo alarmante desde su pubalgia.

Hasta el día del partido no hará pública su convocatoria Xabi Alonso, pendiente de Dani Carvajal, recuperado dos meses después de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada que le tuvo gran parte del curso pasado fuera, y, sobre todo, de Dean Huijsen. Raúl Asencio sería titular como pareja de Antonio Rüdiger y el regreso tras sanción de Álvaro Carreras en el carril izquierdo. Siguen de baja Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.



El 'Cucho' y Betis retan al Real Madrid

Por su parte, el Betis del 'Cucho' Hernández se presenta en el Santiago Bernabéu tras su holgada y solvente goleada al Getafe (4-0) que lo dejó sexto con 28 puntos, a cinco del Espanyol y siete del Villarreal, objetivos ligueros a alcanzar de los del chileno Manuel Pellegrini desde el comienzo de su particular cuesta de enero.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, es figura en La Liga de España Getty Images

No es el Bernabéu escenario cuyos puntos se pueden contar en cálculos de pretemporada, aunque Pellegrini no renuncia a nada y, para ello, jugará sus cartas ante las eventuales debilidades que pudieran presentar los de Xabi Alonso con las habituales bazas del control, la presión y la posesión.

No hay ausencias sobrevenidas y el chileno, que además no pone excusas y pone lo que tiene, podría poner en liza el mismo once que le ganó al Getafe, aunque cuenta con fondo de armario para componer, desde la misma idea, un once que le dispute de tú a tú los tres puntos al Real Madrid con el aval de las tres únicas derrotas cosechadas en Liga.

Sólo no estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, en la Copa de África, y el capitán Isco Alarcón, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho tras su desafortunado choque con Amrabat en el duelo de Liga Europa ante el Utrecht.



Real Madrid vs. Betis: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga de España

Día: domingo 4 de enero del 2026.

Competición: Liga de España.

Hora: 10: 15 de la mañana (hora de Colombia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

TV: Espn y Disney+ Premium.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.