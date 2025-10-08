Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este miércoles 8 de octubre está cargado de buen fútbol. Juega la Selección Colombia Sub-20 en los octavos de final del Mundial, también entra en acción Linda Caicedo con el Real Madrid en la Champions League Femenina, y Santa Fe buscará seguir en carrera en la Copa Libertadores Femenina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY miércoles 8 de octubre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Libia vs. Cabo Verde
|8:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Mauricio vs. Camerún
|8:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Etiopía vs. Guinea Bisseau
|8:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Suazilandia vs. Angola
|8:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Omán vs. Catar
|10:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - OneFootball PPV, Disney+ Premium
|Gibraltar vs. Nueva Caledonia
|10:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Sierra Leona vs. Burkina Faso
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026, Eliminatorias CAF - FIFA+
|Comoras vs. Madagascar
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026, Eliminatorias CAF - FIFA+
|Republica Centroafricana vs. Ghana
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026, Eliminatorias CAF - FIFA+
|Chad vs. Mali
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026, Eliminatorias CAF - FIFA+
|Yibuti vs. Egipto
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Real Madrid femenino vs. Associazione Sportiva Roma
|11:45 a.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium
|Niger vs. República del Congo
|2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Ferroviária femenino vs. Boca Juniors femenino
|2:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV, Telefé YouTube
|Tanzania vs. Zambia
|2:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias CAF - FIFA+
|Alianza Lima femenino vs. ADIFFEM
|2:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV
|Colombia vs. Sudáfrica
|2:30 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu
|Argentina vs. Nigeria
|2:30 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, Amazon Prime Video
|Santa Fe femenino vs. Corinthians femenino
|6:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV
|Independiente del Valle femenino vs. Always Ready femenino
|6:00 p.m. - Copa Libertadores Femenina - Pluto TV
|Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo
|6:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Japón vs. Francia
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, Amazon Prime Video
|San Antonio vs. Guayaquil City
|6:00 p.m. - Liga Pro Ecuador -
|Paraguay vs. Noruega
|6:00 p.m. - FIFA Mundial Sub-20 - DGO, Amazon Prime Video