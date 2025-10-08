Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2025: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY miércoles 8 de octubre del 2025. ¡Juega la Selección Colombia en el Mundial Sub-20; prográmese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial 2025.
La Selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Sudáfrica por los octavos de final del Mundial 2025.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad