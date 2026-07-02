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Gol Caracol  / Pedro Porro amplió el tablero para España; así fue su gol a Austria en el Mundial 2026

Pedro Porro amplió el tablero para España; así fue su gol a Austria en el Mundial 2026

Fue al minuto 66 que Pedro Porro logró establecer el 2-0 en la tablero sobre Austria, al conectar de cabeza el balón tras un centro al área ejecutado por Baena.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Pedro Porro, en acción de juego con España frente a Austria por el Mundial 2026.
Pedro Porro, en acción de juego con España frente a Austria por el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección España enfrentó este jueves a Austria, en partido válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La 'roja' tuvo posesión del balón y goles en el estadio de Los Ángeles, siendo uno de los tantos anotados por Pedro Porro.

Fue al minuto 66 que Porro logró establecer el 2-0 en la tablero, al conectar de cabeza el balón tras un centro al área ejecutado por Baena.

Selección de España vs. Selección de Austria
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva la victoria 3-0 de España sobre Austria, en partido por los dieciseisavos del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal, jugador de España.
Gol Caracol

Vea el gol de Mikel Oyarzabal en España vs. Austria, en el Mundial 2026

Hay que precisar que los dirigidos por Luis de la Fuente son una de las escuadras favoritas para quedarse con el título en la cita orbital.

Vea acá el gol de Pedro Porro en España vs. Austria por el Mundial 2026:

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