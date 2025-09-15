Polémica en la Premier League; club despidió a camarero por trabajar con camiseta de equipo rival

El Manchester City ha despedido a un camarero por trabajar en el Etihad Stadium con una camiseta del Manchester United.

Una persona viralizó una imagen del camarero sirviendo bebidas en el Etihad con la camiseta del United durante el derbi que los 'Sky Blues' ganaron este domingo por 3-0, con un doblete de Erling Haaland y un tanto de Phil Foden.

El club mancuniano, también a través de las redes sociales, agradeció el aviso y confirmó que había "quitado a esta persona de su puesto".

La semana pasada, un juez especializado en asuntos laborales de Croydon (Londres) sugirió durante un juicio que una empresa puede rechazar a un trabajador que sea un “ferviente” aficionado del Tottenham Hotspur si la oficina en la que fuera a trabajar estuviera "llena de aficionados del Arsenal".

Sin embargo, no se pronunció sobre el despido de un trabajador por un caso como el de este camarero.

"Hay ocasiones en las que una empresa puede decidir con toda la legalidad que alguien no encajará bien en el equipo y que, por lo tanto, será difícil que se trabaje juntos. Un ejemplo puede ser una pequeña oficina en la que todo el mundo que trabaja ahí es ferviente aficionado del Arsenal y la empresa decide decantarse por un aficionado del Arsenal por encima de un aficionado del Tottenham con similares capacidades porque no quiere romper la armonía de la oficina", dijo el juez Daniel Wright.



¿Cuándo vuelve a jugar el Manchester City?

Luego del triunfo en el derbi de Manchester, los dirigidos por Pep Guardiola tendrán acción en la primera fecha de la fase de liga de la Champions League este jueves 18 de septiembre, cuando se vean las caras en condición de local con el Napoli, en un encuentro programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).