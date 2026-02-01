Síguenos en:
Gol Caracol  / ¿Por qué Vinícius no jugará el próximo partido del Real Madrid? Confirmaron su baja

¿Por qué Vinícius no jugará el próximo partido del Real Madrid? Confirmaron su baja

A pesar de la victoria sobre Rayo Vallecano, en el último minuto de partido, no todo fue alegría para los 'merengues' por lo ocurrido con Vinícius Júnior.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
Vinícius Júnior, molesto por una decisión arbitral, en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
