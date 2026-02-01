¿Por qué Vinícius no jugará el próximo partido del Real Madrid? Confirmaron su baja

El brasileño Vinícius Junior no jugará el próximo partido del Real Madrid en Liga, la visita a Mestalla el domingo 8 de febrero, tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada ante el Rayo Vallecano.

Tarjeta que acarrea sanción y que el colegiado Isidro Díaz de Mera (comité Castellano-Manchego) le mostró tras un rifirrafe con Ilias Akhomach en el minuto 82 de partido, cuando ‘Vini’ le instó al futbolista del Rayo Vallecano a que abandonara con celeridad el terreno de juego al ser sustituido, con empate a uno en el marcador.

Vinícius Júnior, delantero brasileño, se lamenta por una amarilla que recibió en Real Madrid vs. Rayo Vallecano AFP

Una amarilla que hace que Vinícius se pierda la visita del Real Madrid a un estadio de Mestalla en el que la pasada temporada fue expulsado, tras empujar al guardameta Stole Dimitrievski, y en el que en la temporada 2022-2023 sufrió cánticos racistas.