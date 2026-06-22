Portugal vs. Uzbekistán; EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo K del Mundial 2026

Tras una ola de críticas y noticias falsas alrededor de su selección, Cristiano Ronaldo liderará este martes a Portugal en un cruce fundamental para dirimir su futuro en la Copa del Mundo, contra Uzbekistán, en el NRG Stadium de Houston, un duelo al que llega sin margen de error tras el gris 1-1 de su debut contra Congo.

Portugal, a despejar dudas

Ante las dudas y críticas, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, necesita aislar el vestuario y volver a empezar en este Mundial en el Grupo K, liderado actualmente por Colombia.



Con Cristiano al frente. El luso, autor de 972 goles en su carrera y máximo anotador histórico de su selección, debería repetir en el once inicial tras la deslucida actuación grupal vista frente a RD Congo.

Publicidad

"Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Martínez tras el empate 1-1 contra el elenco africano.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección Portugal, en un entrenamiento en el Mundial 2026 AFP

Pero su equipo tendrá que aumentar el nivel competitivo para alimentar sus opciones. Ante RDC, Portugal se adelantó a los cinco minutos de la mano de Joao Neves, pero a partir de ahí se dedicó a controlar la posesión de forma estéril, con muchos pases horizontales que no hicieron daño al rival.

Publicidad

El empate de Yoane Wissa metió a Portugal en problemas, obligado a ganar sus dos próximos partidos para poder pasar a dieciseisavos.

Los 'lobos blancos', a frenar a los lusitanos

Uzbekistán llega a esta cita sin nada que perder y con mucho que ganar, en el que es uno de los mayores escaparates de su historia futbolística.

El equipo de Fabio Cannavaro ya dejó pinceladas de personalidad pese a la derrota en su debut frente a Colombia y se ha mostrado cómodo cediendo iniciativa para luego golpear en transición.

Publicidad

El duelo también enfrenta dos maneras de entender el juego: la Portugal de Roberto Martínez, pensada para dominar desde la posesión, y un Uzbekistán más vertical, que intenta ser eficiente con menos balón.

Será además un cruce entre dos exmadridistas. Cannavaro ganó dos ligas en el Real Madrid, en el que estuvo entre 2006 y 2009. Cristiano es el máximo goleador histórico del club blanco, con el que lo ganó todo entre 2009 y 2018 en una de las etapas más gloriosas de la historia del equipo.

La Selección Uzbekistán, el primer rival de Colombia en el Mundial 2026. Foto tomada del X de @UzbekistanFA

Publicidad

Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

Publicidad

Seleccionador: Fabio Cannavaro.

Portugal vs. Uzbekistán; EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Día: martes 23 de junio del 2026.

martes 23 de junio del 2026. Jornada: segunda fecha del grupo K.

segunda fecha del grupo K. Hora: 12 del día (en Colombia).

12 del día (en Colombia). Árbitro : Jalal Jayed (MAR).

: Jalal Jayed (MAR). Estadio: NRG Stadium (Houston).

NRG Stadium (Houston). TV: DGO, DSports

DGO, DSports ONLINE: www.golcaracol.com