Primeras imágenes de Lionel Messi en Medellín: así fue su llegada para juego con Nacional

En su segunda presencia en Sudamérica, Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, arribó a Medellín este viernes 30 de enero en horas de la noche para afrontar el partido contra Atlético Nacional, programado para el sábado, en el estadio Atanasio Girardot.

Este juego, y los otros que tiene agendados, así como el que ya disputó en Perú frente a Alianza Lima, forma parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.

Recordemos que después de medir fuerzas con el club 'verdolaga', irá a Guayaquil para chocar con Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero. Por último, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano, Independiente del Valle.

Lionel Messi, delantero argentino, en un partido de pretemporada con Inter Miami AFP

Así fue la llegada de Lionel Messi a Medellín

¡LIONEL MESSI 🇦🇷 YA ESTÁ EN MEDELLÍN 🇨🇴!



Primeras imágenes del astro argentino en nuestro país 👏, donde jugará con Inter Miami 🇺🇸 frente a Atlético Nacional 🟢, en el estadio Atanasio Girardot 🏟️, este sábado 31 de enero



¿Cuántos goles cree que anotará? ⚽️



📹 @Colleenjaimes1 pic.twitter.com/wqdCAAgHhn — Gol Caracol (@GolCaracol) January 31, 2026

🙌Messi, Messi, Messi, así fue recibido el astro argentino esta noche en Medellín, donde una multitud aguardaba a las afueras del hotel para ver a su ídolo.

El jugador de Inter de Miami saludó a través de la ventana del bus a los fanáticos. pic.twitter.com/n1fHj1c6C0 — Telemedellín (@Telemedellin) January 31, 2026

Esta es primera imagen de Messi en Colombia.



Messi y sus compañeros del @InterMiamiCF ya se encuentran en el aeropuerto @AeropuertoJMC y en los próximos minutos se desplazarán al hotel en Medellín. pic.twitter.com/hzEgrtG0lf — MiOriente (@MiOriente) January 31, 2026

Llega Messi a Rionegro para el partido en Medellín. pic.twitter.com/fwCouAnxqn — Canta el Alma de mi Raza (@canta_mi) January 31, 2026