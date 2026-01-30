Primeras imágenes de Lionel Messi en Medellín: así fue su llegada para juego con Nacional

Publicidad
En su segunda presencia en Sudamérica, Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, arribó a Medellín este viernes 30 de enero en horas de la noche para afrontar el partido contra Atlético Nacional, programado para el sábado, en el estadio Atanasio Girardot.
Este juego, y los otros que tiene agendados, así como el que ya disputó en Perú frente a Alianza Lima, forma parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en el que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions.
Recordemos que después de medir fuerzas con el club 'verdolaga', irá a Guayaquil para chocar con Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero. Por último, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano, Independiente del Valle.
¡LIONEL MESSI 🇦🇷 YA ESTÁ EN MEDELLÍN 🇨🇴!— Gol Caracol (@GolCaracol) January 31, 2026
Primeras imágenes del astro argentino en nuestro país 👏, donde jugará con Inter Miami 🇺🇸 frente a Atlético Nacional 🟢, en el estadio Atanasio Girardot 🏟️, este sábado 31 de enero
¿Cuántos goles cree que anotará? ⚽️
📹 @Colleenjaimes1 pic.twitter.com/wqdCAAgHhn
🙌Messi, Messi, Messi, así fue recibido el astro argentino esta noche en Medellín, donde una multitud aguardaba a las afueras del hotel para ver a su ídolo.— Telemedellín (@Telemedellin) January 31, 2026
El jugador de Inter de Miami saludó a través de la ventana del bus a los fanáticos. pic.twitter.com/n1fHj1c6C0
Esta es primera imagen de Messi en Colombia.— MiOriente (@MiOriente) January 31, 2026
Messi y sus compañeros del @InterMiamiCF ya se encuentran en el aeropuerto @AeropuertoJMC y en los próximos minutos se desplazarán al hotel en Medellín. pic.twitter.com/hzEgrtG0lf
Llega Messi a Rionegro para el partido en Medellín. pic.twitter.com/fwCouAnxqn— Canta el Alma de mi Raza (@canta_mi) January 31, 2026
¡Ya está aquí! ✈️💙⚽ Esta noche recibimos en nuestro aeropuerto a Messi, una de las máximas figuras del fútbol mundial.— Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) January 31, 2026
Medellín y la región se llenan de emoción para vivir un encuentro que trasciende la cancha y conecta pasiones. A él y al @InterMiamiCF, ¡bienvenidos! 🥳… pic.twitter.com/pj5BGhLwlx