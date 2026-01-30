Síguenos en:
Primeras imágenes de Lionel Messi en Medellín: así fue su llegada para juego con Nacional

Inter Miami, encabezado por Lionel Messi, ya está en Colombia para el partido de pretemporada de este sábado 31 de enero, en el estadio Atanasio Girardot.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ene, 2026
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y demás jugadores de Inter Miami en su llegada a Medellín
