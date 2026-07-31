Franco Baresi se une a la triste lista de leyendas que perdió el fútbol italiano

Italia llora este viernes el fallecimiento de Franco Baresi, otro mito del fútbol italiano que, a los 66 años de edad, se marchó demasiado pronto y, junto a Gianluca Vialli, Paolo Rossi o Salvatore Schillaci, pasa a engrosar la triste lista de leyendas que perdieron la vida prematuramente.

El caso de Baresi, el histórico capitán del Milan, club en el que discurrió toda su carrera, y leyenda de la selección italiana, además de estar considerado uno de los mejores defensas del mundo, es el último, tras el ocurrido el 18 de septiembre de 2024 con la muerte de Salvatore Schillaci, exjugador de Inter Milán y Juventus de Turín.

El popular 'Totó', máximo goleador en Italia'90 y un jugador muy querido por los italianos, se marchó a los 59 años por un cáncer de colon contra el que luchó durante más de dos años.

Miles de aficionados acudieron al Estadio Renzo Barbera de Palermo para despedir al 'Héroe de las Grandes Noches', como era conocido el popular delantero por su histórico Mundial de 1990, su gran legado, en el que llevó a Italia a las semifinales con 6 goles.



Casi dos años antes, el 6 de enero de 2023, Italia sufrió la pérdida de otro grande del fútbol italiano, Gianluca Vialli, símbolo en el Sampdoria, en el que anotó 215 goles durante ocho temporadas antes de irse al Juventus para, después, poner el punto y final a su carrera en el Chelsea inglés.

Publicidad

Tras conocerse su muerte, a los 58 años y después de otra dura batalla contra el cáncer, esta vez de páncreas, el estadio Luigi Ferraris le rindió homenaje y sus alrededores y exteriores se llenaron de flores, fotos y mensajes de los aficionados.

Esos mismos hinchas recibieron un doble y duro golpe, pues también tuvieron en el recuerdo a Sinisa Mihaijlovic, fallecido el 16 de diciembre de 2022, apenas tres semanas antes que Vialli.

Publicidad

Nacido en Serbia pero considerado un italiano más, el que fuera defensa del Sampdoria se marchó a los 53 años víctima de una leucemia, dejando un profundo vacío en el club genovés, en el que militó como jugador durante cuatro campañas y otras dos en su cuerpo técnico.

En plena pandemia, Italia se vio obligada a despedirse de otra de sus leyendas. La causa no fue la covid-19, sino de nuevo el cáncer. La mañana del 9 de diciembre de 2020, el país con forma de bota despertó con la noticia de la muerte de Paolo Rossi, fallecido a los 64 años de edad a consecuencia de un tumor de pulmón.

Máximo goleador en el Mundial de España'82, lo que le valió la Bota y también el Balón de Oro del torneo, Rossi fue decisivo en la consecución del título para Italia con tres goles contra el gran Brasil de Zico, dos en la semifinal contra Polonia y otro más en la final ante Alemania.

El que fuera delantero del Juventus y Milán, entre otros, dejó un profundo vacío en la sociedad italiana y en sus compañeros de selección, que tuvieron para él las más emotivas palabras: "Mis compañeros de 1982 me siguen escribiendo en el chat... una parte de nosotros se ha ido. Una parte de mi vida se va", expresó el exdefensa Fulvio Collovati.

Publicidad

Davide Astori y Gaetano Scirea, fallecidos en activo

La conmoción de Italia fue total cuando en la mañana del 4 de marzo se conoció la noticia de que Davide Astori, internacional y capitán del Fiorentina, había fallecido a los 31 años de edad.

Junto al de Gaetano Scirea, campeón del mundo en España '82 y uno de los mejores defensas de la historia que perdió la vida el 3 de septiembre de 1989, cuando su coche chocó contra un camión en un trágico accidente de tráfico, es uno de los casos de futbolistas que se marcharon estando en activo.

Publicidad

Astori padeció una cardiomiopatía arritmogénica ventricular, patología que no fue diagnosticada. En el momento de la muerte, se encontraba en una habitación individual de un hotel de la ciudad de Udine (norte), en el que se alojaba con su equipo para un partido previsto ese domingo contra el Udinese.

La pérdida del capitán del Fiorentina, que compitió en la Serie A con el Cagliari (2008-2014), el Roma (2014-2015) y el Fiorentina (2015-2018), además de acumular catorce partidos con la selección italiana, sacudió el mundo deportivo italiano.

En 2021, el tribunal de Apelación de Florencia (norte) condenó a un año de prisión al exdirector de medicina deportiva en el hospital Careggi de Florencia y antiguo asesor deportivo del Fiorentina, Giorgio Galanti, por la muerte del futbolista, al que le había expedido dos certificados de "idónea competencia" para jugar en la Serie A.