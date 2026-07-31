Inter de Milán anunció flamante refuerzo para su defensa; ¿y Daniel Muñoz?

El defensa central inglés John Stones se comprometió por dos temporadas con el Inter de Milán, después de una década en el Manchester City en la que ganó veinte títulos, anunció el jueves el club campeón de la Serie A italiana.

El jugador de 32 años, 94 veces internacional con Inglaterra, estaba libre de contrato desde el 1 de julio y reforzará la zaga del equipo nerazzurro, que cuenta ya especialmente con los internacionales italianos Alessandro Bastoni y Federico Dimarco.

Stones, que comenzó en el Barnsley y el Everton, llegó en 2016 al Manchester City, coincidiendo con la contratación del entrenador Pep Guardiola, que también puso fin recientemente a su etapa en los Sky Blues.

En esta última década ha vestido la camiseta del City en 295 partidos.



Sus cuatro últimas temporadas se han visto marcadas por repetidas lesiones, que le hicieron bajar en la jerarquía del equipo y perder la titularidad.