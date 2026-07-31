Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Inter de Milán anunció flamante refuerzo para su defensa; ¿y Daniel Muñoz?

Inter de Milán anunció flamante refuerzo para su defensa; ¿y Daniel Muñoz?

Inter de Milán, equipo que había mostrado interés en el colombiano Daniel Muñoz, confirmó un importante fichaje para la temporada 2026-27.

Por: EFE
Actualizado: 31 de jul, 2026
Comparta en:
La formación del Inter de Milan en su visita al Cremonese por la Serie A.
La formación del Inter de Milan en su visita al Cremonese por la Serie A.
AFP

El defensa central inglés John Stones se comprometió por dos temporadas con el Inter de Milán, después de una década en el Manchester City en la que ganó veinte títulos, anunció el jueves el club campeón de la Serie A italiana.

El jugador de 32 años, 94 veces internacional con Inglaterra, estaba libre de contrato desde el 1 de julio y reforzará la zaga del equipo nerazzurro, que cuenta ya especialmente con los internacionales italianos Alessandro Bastoni y Federico Dimarco.

Franco Baresi, Paolo Rossi y Salvatore Schillaci, figuras del fútbol italiano.
Gol Caracol

Franco Baresi se une a la triste lista de leyendas que perdió el fútbol italiano

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Colombianos en el exterior

Dávinson Sánchez y nueva millonaria oferta rechazada por Galatasaray; era un dineral

James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

En qué equipo va a jugar James Rodríguez, tras el Mundial 2026; volvería a liga que conoce

Stones, que comenzó en el Barnsley y el Everton, llegó en 2016 al Manchester City, coincidiendo con la contratación del entrenador Pep Guardiola, que también puso fin recientemente a su etapa en los Sky Blues.

En esta última década ha vestido la camiseta del City en 295 partidos.

Sus cuatro últimas temporadas se han visto marcadas por repetidas lesiones, que le hicieron bajar en la jerarquía del equipo y perder la titularidad.

Franco Baresi en AC Milan vs. Nacional en la Copa Intercontinental de 1989.
Gol Caracol

Quién era Franco Baresi, estrella del Milan que jugó final de la Intercontinental contra Nacional

Franco Baresi, exjugador italiano.
Gol Caracol

Luto en el fútbol; falleció Franco Baresi, campeón del Mundo con Italia y leyenda del AC Milan

Álvaro Montero
Colombianos en el exterior

Aún le exigen más y más a Álvaro Montero en Boca Juniors; no bastó el penalti atajado

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Inter de Milán

Manchester City

Publicidad

Publicidad

Publicidad