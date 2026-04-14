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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja sacó pecho por estadística de goleadores del siglo XXI en River Plate

Miguel Borja sacó pecho por estadística de goleadores del siglo XXI en River Plate

El delantero cordobés está actualmente en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, pero en las últimas horas se reportó a causa de unas cifras que entregó un diario en Argentina.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Miguel Ángel Borja en su paso por River Plate.
Miguel Ángel Borja en su paso por River Plate.
Foto: River Plate.

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