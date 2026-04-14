Miguel Borja sacó pecho por estadística de goleadores del siglo XXI en River Plate

La etapa final de Miguel Borja en River Plate no fue la mejor; su nivel fue criticado por los hinchas del club, ya que el cordobés erró goles importantes, botó penaltis, y a eso, que tuvo unas actitudes dentro del campo de juego que irritaron; luego se sumó una posible marcha a Boca Juniors. Lo cierto es que el de Tierralta no continuó en la 'banda cruzada' para el 2026 y emprendió rumbo al fútbol de Emirates Árabes Unidos.

El actual delantero del Al-Wasl fue noticia porque apareció en una estadística de un importante medio en Argentina y no dudó en 'sacar pecho'; hasta tuvo un mensaje sarcástico. Todos estos números salieron a la luz porque Sebastián Driussi logró completar una cifra importante en el duelo del 'millonario' contra Racing, el domingo pasado.

¿Por qué Miguel Borja 'sacó pecho' por estadística en River Plate?

Así fue como en sus redes sociales, el diario 'Olé' compartió el registro de los máximos goleadores del cuadro de Núñez en el Siglo XXI, esto tras la anotación de Driussi a la 'academia' en el Cilindro; dicho escalafón es liderado por Fernando Cavenaghi con 111. Esta publicación fue comentada por el 'Colibrí'.

Miguel Borja en su paso por River Plate. AFP

Y es que hay que indicar que Borja Hernández se ubica en la segunda casilla con 62 goles, seguido de su compatriota Rafael Santos Borré.



"¿Será que esos 62 'pepineli's los venden en el Coto de Ezeiza? Ambuaaa", escribió el exPalmeiras y Junior de Barranquilla en Instagram. Dicha respuesta fue acompañada de una serie de emoticones de sonrisas.

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Miguel Borja y el por qué no brilló en la más reciente campaña con River Plate

"Le dio las gracias a Marcelo (Gallardo) y a 'Juanfer' (Quintero)de llegar a River, aún cuando tenía otras opciones en ese momento, y me tocó decir no para llegar a esa gran institución y no me arrepiento. Él confío en mí, River, la hinchada, yo les aporté, fuimos felices. Los esquemas de juego son vitales. Cuando llegó Marcelo (Gallardo) quería un jugador dinámico, eso lo tengo, eso fluye con confianza; simplemente las cosas no fluían", esas fueron las palabras del cordobés hace algunos días en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Los otros delanteros colombianos entre los goleadores de River en el siglo XXI