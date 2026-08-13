Han pasado tres días de lo que fue el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que sacudió a Colombia, siendo uno de los lugares más afectados Pereira. La 'perla del Otún' sufrió graves daños estructurales en el centro de la ciudad con edificaciones colapsadas, y además, de pérdidas humanas. Son muchas las familias que perdieron a sus seres queridos, sus hogares; el fruto de su arduo trabajo acabó por la inclemencia de la naturaleza.

El tratar de ayudar a los damnificados y reconstruir la urbe son el principal objetivo ahora. Por ello, son varios los personajes del fútbol que se han sumado a la iniciativa, de cooperar y también clamar al pueblo colombiano de lo que necesitan los afectados por el movimiento telúrico. Uno de los que alzó la voz fue Jhonny Vásquez, excapitán del Pereira.

Por intermedio de un video divulgado en las redes sociales, el exlateral dio a conocer un listado de esos suministros que requieren con urgencia en la capital de Risaralda.

La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas por el terremoto de 7.4 en la escala de richter que sacudió a Colombia. Foto: AFP

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¿Qué necesitan los damnificados por el terremoto en Pereira?, ídolo 'matecaña' lo cuenta

"Necesitan sábanas, almohadas, toallas y cobijas. Tiene que ser muy hijo de puta para entrar en las madrugadas a robarle a la gente. Definitivamente, no. Es triste todo lo que está viviendo la gente, llorando por sus animalitos y luchando por sacar sus pertenencias", se le escuchó decir a Vásquez en el videoclip.

A renglón seguido, el exJunior de Barranquilla añadió que si alguien se quiere sumar para colaborar con los damnificados por el terremoto en Pereira que le escriban directamente, y él, con mucho gusto, le dará indicaciones.

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"Ahí les voy a estar contando. No me gusta mostrar las cosas como están, no me siento bien grabando, pero si ustedes quieren hacer o brindar alguna ayuda, escríbanme. En el momento que pueda, les respondo o miramos cómo hacemos. Están llegando ayudas de Medellín. Vamos a estar pendientes porque van a llegar en el transcurso de la tarde. Escríbanme, que estamos para recibirlas y direccionarlas", terminó por decir el que fuese campeón con el 'grande matecaña' en el 2022.