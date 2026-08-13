Dayro Moreno se la juega por los damnificados del terremoto; "cualquier ayuda cuenta"

En medio de la difícil situación que atraviesa Manizales y otras zonas de Colombia, tras el terremoto, Dayro Moreno decidió pasar de las palabras a los hechos y se sumó personalmente a las labores de ayuda para las familias afectadas.

El delantero de Once Caldas compartió en sus redes sociales un mensaje de solidaridad acompañado de un video en el que se le observa colaborando con los damnificados en el Coliseo Menor de Manizales, uno de los principales puntos habilitados para recibir y distribuir ayudas.

"Hoy Colombia nos necesita", escribió Dayro Moreno en su publicación, en la que mostró parte de la labor que está realizando junto a otras personas para apoyar a quienes resultaron afectados por la emergencia.

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"Ante el dolor que deja el terremoto, nos unimos en solidaridad con las familias afectadas. Estamos brindando ayuda en el Coliseo Menor de Manizales a quienes más lo necesitan", agregó el goleador.



El mensaje del atacante también estuvo acompañado por un llamado a la solidaridad de todos los colombianos, destacando que incluso las pequeñas contribuciones pueden representar una ayuda importante para las personas que lo perdieron todo.

"Cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer la diferencia. Colombia somos todos y juntos somos más fuertes", expresó el futbolista.

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El gesto del máximo goleador histórico del fútbol colombiano se produce en un momento especialmente complicado para Manizales. El Coliseo Menor fue acondicionado como centro humanitario y de acopio para atender a las personas afectadas por el terremoto y, allí, se reciben diferentes elementos, entre ellos alimentos, ropa, productos de higiene, cobijas y colchonetas.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas. X de @oncecaldas

Dayro no solamente publicó un mensaje de apoyo, sino que acudió personalmente al lugar para colaborar con las labores de asistencia. El delantero también había manifestado previamente su preocupación por la situación de sus compañeros y sus familias, después de que el terremoto provocara daños en diferentes viviendas de la ciudad.

La solidaridad también se ha extendido al plantel de Once Caldas, cuyos jugadores se han unido a las iniciativas para ayudar a los habitantes de Manizales. Además de Dayro Moreno, otros futbolistas llegaron al Coliseo Menor con colchonetas, mercados y agua para contribuir con las familias damnificadas.