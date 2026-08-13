Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Primera decisión de Zinedine Zidane como técnico de Francia; sorprendió a más de uno

Primera decisión de Zinedine Zidane como técnico de Francia; sorprendió a más de uno

Atrás quedó la era de Didier Deschamps en la selección 'gala' y con este anuncio se dio inicio a la etapa de Zinedine Zidane como nuevo entrenador.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ago, 2026
Comparta en:
Zinedine Zidane
Zinedine Zidane
equipedefrance

El exportero internacional Fabien Barthez, campeón del mundo en 1998 con la Selección de Francia, fue nombrado este jueves por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) entrenador de los guardametas de la selección en el equipo del nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

En un comunicado, la FFF oficializó la composición del plantel técnico, médico y de apoyo que acompañará a Zidane, a propuesta de este, y precisó que se completará totalmente a comienzos de septiembre, con la designación de un oficial de enlace para la seguridad procedente del Ministerio del Interior.

Lionel Messi celebra uno de sus goles con Inter Miami frente a Atlético San Luis.
Gol Caracol

"Nunca había visto eso en mi vida; hay que darle gracias a Lionel Messi por lo que hizo"

El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Colombianos en el exterior

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa confirmaron cómo ayudaron a damnificados por el terremoto

Últimas noticias

Xavi Hernández ; nuevo entrenador de la Selección de Pises Bajos
Gol Caracol

¿Por qué la Selección de Países Bajos eligió a Xavi Hernández como su nuevo entrenador?

Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada
Gol Caracol

Manchester City renovó a una de sus estrellas hasta 2031; "quedarme acá es fantástico"

Barthez, que tiene ahora 55 años, vistió 87 veces la camiseta de los 'bleus', con los que fue campeón del mundo en 1998 y llegó hasta la final del Mundial en 2006, además de conquistar la Euro en 2000.

Publicidad

Al margen de su paso por la selección, en la que coincidió con Zidane, sus principales trofeos fueron el título de la Liga de Campeones con el Olympique de Marsella en 1993, dos campeonatos de Francia con el Mónaco en 1997 y 2000, así como otros dos en Inglaterra, en 2001 y 2003, con el Manchester United.

Fabien Barthez y Zinedine Zidane entrenadores de la Selección de Francia
Fabien Barthez y Zinedine Zidane entrenadores de la Selección de Francia
Fotografías de: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

En el equipo técnico de Zidane, además de Barthez, estarán más personas ayudando al francés en su nuevo cargo, como lo es el caso de David Bettoni como entrenador adjunto, Hamidou Msaidie como asistente, Grégory Dupont como consejero en estrategia, Stéphane Plancque como observador, Farid Tabet como analista de datos y vídeo y Clément Ybert como analista adjunto de vídeo.

Publicidad

'Zizou' sustituye en el cargo a Didier Deschamps, que después de catorce años puso fin a su trayectoria como seleccionador tras el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, que Francia perdió contra Inglaterra por 4-6, el pasado 18 de julio.

El debut oficial de Zidane al frente de los 'Bleus' será en Turquía, el 25 de septiembre, en la primera jornada de la Liga de las Naciones.

Walmer Pacheco
Fútbol Colombiano

"Estamos acá entregando comida, agua y otras cosas en un hospital cerca a Pereira"

Lionel Messi Inter Miami
Gol Caracol

Inter Miami, eliminado de Leagues Cup, a pesar del regreso de Lionel Messi; colombiano fue figura

Relacionados

Selección Francia

Zinedine Zidane

Publicidad

Publicidad

Publicidad